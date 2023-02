Magallanes tiene que pensar en su próximo desafío en la Copa Libertadores frente al Always Ready de Bolivia, que se reforzó con un jugador que deslumbró en la Premier League con el Manchester City

Ex jugador de la Premier League con el City amenaza a Magallanes en la Copa Libertadores

Sudamérica da para cualquier cosa en el mercado de fichajes y el Always Ready de Bolivia, sin duda, dio un gran golpe a la cátedra en el continente a días de debutar en la Segunda Fase de la Copa Libertadores ante Magallanes. El elenco de Nicolás Núñez no viene bien y sigue sin sumar victorias en la Primera División del fútbol chileno. Ahora, la Academia tiene que preparar la retaguardia para contrarrestar los embates de un ex delantero de la Premier League.

El Always Ready anunció que su gran refuerzo para ir por la fase de grupos de la Copa Libertadores es el marfileño Wilfried Bony. El artillero desarolló gran parte de su carrera en el fútbol europeo. El 14 de enero de 2015, el africano estampó su firma en el Manchester City, luego de una gran temporada en el Swansea City.

Bony llegó al City a cambio de 36 millones de euros y estampó un contrato millonario hasta 2019. "Siempre es bueno estar en los mejores clubes del mundo y es una buena oportunidad para mi estar en esa situación (...) Es una buena decisión para mí llegar al City, ya que está en la Champions League", esbozó en su presentación.

El marfileño, incluso, fue sindicado como el relevo ideal para Didier Drogba, pero con el paso del tiempo su poderío goleador se fue diluyendo y no logró consolidarse como figura de los Ciudadanos y tuvo minutos con el Ingeniero Manuel Pellegrini.

Wilfried Bony llega a Sudamérica para jugar la Libertadores y enfrentar a Magallanes

Bona, en los últimos años, estuvo deambulando en Medio Oriente y jugó en Qatar y Arabia Saudita. Luego, en 2022, el artillero volvió a Países Bajos para jugar en el NEC, pero fracasó rotundamente y solo alcanzó a disputar dos compromisos.

Ahora, el cuadro altiplánico de la banda roja anunció con bombos y platillos al delantero, que tendrá su primera aventura en la Libertadores y hará trabajar más de la cuenta con su talento a los zagueros de Magallanes. Además, Bony actuó como delantero de su selección en el Mundial de Brasil 2014 y jugó ante Japón en el Arena Pernambuco.