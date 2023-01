Universidad Católica recibirá a Curicó Unido en Concepción, pues como cabe recordar, el Estadio San Carlos de Apoquindo está siendo remodelado y los cruzados deberán tener otro recinto para ejercer la localía.

El Estadio Santa Laura-Universidad SEK es el principal, pero el mal estado de la cancha provocó que en la UC fueran por otro complejo y ahí apareció el Estadio Ester Roa de la capital penquista.

Ante este hecho de viajar a la octava región, Ignacio Saavedra opinó hace unos días en conferencia de prensa. Además este jueves en Los Tenores de ADN, el portero del cuadro tortero, Fabián Cerda, también se manifestó.

El ex UC no dramatizó con tener que medirse frente a su ex club en Concepción y entregó una particular respuesta.

“Cuando uno no sabe donde jugar igual queda la incertidumbre, de que donde se va a jugar por el estado de la cancha, pero la verdad es que donde sea, mientras sea una cancha con dos arcos y las medidas correspondientes nosotros felices”, sostuvo.

El portero se refirió al tener que enfrentar a la UC en Concepción | Foto: Agencia UNO

Universidad Católica y Curicó Unido mediran fuerzas este sábado 28 de enero a partir de las 20:30 horas y todos los detalles del compromiso los podrás seguir a través de Bolavip Chile.