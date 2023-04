Si algo están esperando los aficionados de Audax Italiano y de Universidad de Chile es presenciar el duelo que tendrá como gran marbo a Marcelo Díaz vistiendo la casaqueilla verde y enfrente al equipo de sus amores.

Y todo esto, enmarcado en el hecho que carepato quiso volver a los universitarios, pero vio impedido su anhelo ya que no se pudo llegar a mejor puerto y es por eso que desde La Florida, sí le abrieron las puertas al mediocampista nacional.

Pero sin duda, durante esos días, muchos comentarios han rondado alrededor de este episodio y de lo que se verá este domingo en el Estadio Bicentenario de Avenida Enrique Olivares. Bolavip Chile dialogó con Fabián Estay, quien desde luego dio su parecer respecto a este tema.

"Marcelo regresa después de muchos años a jugar en Chile y lamentablemente la U no lo buscó. A mi en algún momento tampoco me buscaron y mi idea era siempre terminar en el equipo donde yo había debutado, que era Universidad Católica", comentó el Fabi quien rememoró parte de su carrera y de sus anhelos que no pudo consolidar.

Por otra parte, reconoció que estos duelos cuando se medía ante el cuadro de la franja, él los vivía de manera muy especial, pero no por hacer daño a sus seguidores, si no específicamente por demostrar su vigencia a los dirigentes.

"Marcelo Díaz pudo tener dos temporadas más en la U", señaló Estay (Photosport)

"No se dieron las posibilidades, pero siempre que enfrenté a Católica era especial. No por la gente ni por la afición ni la hinchada, si no por los directivos que de repente no valoran o no entienden que este tipo de jugadores, como Marcelo Díaz, son ideales para que puedan jugar sus últimas dos temporadas, en este caso, en la Universidad de Chile", concluyó Estay.