Fabián Orellana continúa su carrera ahora como estrella de la Kings League creada por Gerald Piqué. El Poeta, tras su discreto paso por la Universidad Católica, desechó continuar en el fútbol chileno y tomó el ofrecimiento realizado por el xBuyer Team, donde debutó hoy a lo grande, aunque le faltó solo el gol.

El exjugador del Elche y el Real Valladolid dejó atrás esos momentos en el campo de 11 contra 11 y apostó todas sus fichas al formado iniciado por los streamers en España. Orellana quedó maravillado con lo que vivió hoy y, además, el jugador ya piensa en traer esta liga a Chile.

"Ojalá se pudiera hacer en Chile y la pudiera llevar yo. Sería presidente y jugador como el Kun (Agüero)", dijo tras el debut en el torneo hispano.

El exjugador de Audax Italiano sabe que el negocio del fútbol está en un formato a la Kings League. "En Chile le gustan mucho estas cosas, las redes sociales, la gente se motiva mucho y cuando se enteraron que venía me escribieron todos mis amigos, la gente que no me conoce y también el periodismo. Si esto se hiciese en Chile sería muy bueno", agregó.

Fabián Orellana está entusiasmado con ser el crack de la Kings League en Chile

Orellana está entusiasmado con la idea y tanto así que entregó declaraciones, en una situación que en Chile ocurrió en pocas ocasiones. El delantero está enfocado en su presente que es con el torneo que guía Piqué, Ibai Llanos, Agüero y Casillas.

"Yo creo que como lo están practicando como lo están desarrollando no sé si tendrá un techo. Hacen participar a la gente, ellos opinan y si a ellos le gusta la idea creo que la pueden hacer. Todos opinan sobre esto, los hinchas, el periodismo, la gente", terminó.