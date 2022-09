El comunicador Felipe Bianchi y el ex jugador, Luka Tudor, protagonizaron un áspero round cuando el periodista le señaló a los técnicos que el ex UC defendía y que no rindieron como Gustavo Poyet, Reinaldo Rueda y la más reciente partida de Universidad de Chile: Diego López.

Universidad de Chile consiguió una victoria agónica ante Palestino por la Fecha 25 y enmendó un poco el rumbo de los azules en el presente Campeonato Nacional 2022, donde se alejó de los puestos de descenso en el reestreno de Sebastián Miranda en el banzo azul.

Con dos autogoles y una defensa férrea en la segunda mitad, los azules pudieron salir victoriosos del Municipal de La Cisterna y se llevaron tres puntos de oro al CDA para encarar los cuartos de final de Copa Chile ante Universidad Católica y las fechas restantes del torneo cuando se reanude en octubre.

El triunfo de la U mereció el análisis de Felipe Bianchi en ESPN F90: “La gran diferencia es que, en este partido, lo hizo cuando iba ganando 2-0 (defender el resultado). El problema es que con Coquimbo no llegó una sola vez y así, tú no puedes aspirar a nada, no se pueden encontrar excusas”.

López dejó el banzo azul y la U volvió a ganar. | Foto: Agencia UNO

“No puedes enfrentar un partido, no puedes dar una excusa si no llegas ninguna vez al arco contrario, solo puedes decir cosas malas y esta vez cambió. La gran diferencia de hoy es que la U salió a ganar este partido y eso no lo vimos nunca con Diego López”.

Fueron esas últimas palabras las que sacaron ronchas en su compañero de panel, Luka Tudor, con quien se enfrascó en una discusión: “Dejemos de defender jugadores flojos, deja de defender técnicos de muy mal nivel. Mira a todos los que has defendido; Gustavo Poyet, Reinaldo Rueda, Diego López. Son muy malos técnicos, un muy mal trabajo. Me parece una falta de respeto para la gente que nos está viendo que sigas defendido a gente que hizo un mal trabajo, no sigas diciendo que era un partido muy dramático”, encaró Bianchi.

Tudor, sorprendido, le dijo “Respeta mi opinión, sí era un partido dramático”. La respuesta de Bianchi fue inmediata: "Bueno, ¿Y por qué salió a ganar con un rival más difícil que Coquimbo?”. El round continuó y la réplica de Tudor no se hizo esperar: “No sé si salió tan a ganar, también hacer el gol te ayuda”.

Finalmente, Bianchi cerró con un “Bueno, entonces no comentemos nada” para cerrar el debate de una Universidad de Chile que se ilusiona con no tener que estar hasta último minuto peleando los puestos de descenso como la temporada pasada.