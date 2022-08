El periodista asegura que Universidad de Chile no debe despedir a Diego López y que debe terminar con él en la banca hasta fin de año.

Felipe Bianchi llama a que Universidad de Chile no cometa errores con Diego López: "Sería una torpeza impactante cerrar el año sin él"

Universidad de Chile cayó el pasado fin de semana ante Colo Colo en el Superclásico y que la comprometió aún más en la tabla de posiciones, pues en este momento está a tres puntos del descenso y nuevamente aparecen los fantasmas de la temporada anterior.

Felipe Bianchi asegura que en los compromisos que ha dirigido Diego López a los azules, la situación no ha variado mucho. Eso sí, percibe que sería un grave error despedir al entrenador en este momento.

“Yo creo que en los siete partidos de Diego López ha mostrado muy poco la U, no creo que haya habido mucho avance. Sin embargo, creo que sería una torpeza impactante cerrar el año sin Diego López en la banca", dijo Bianchi en ESPN F90 Chile.

"Volver a hacer un cambio de técnico en la U lo acercaría más a la posibilidad del descenso que hacer esos cambios desesperados. Sobre todo en una institución que está muy perdida, que no tiene un conductor, un capitán que maneje el barco", agregó.

El técnico de Universidad de Chile enfiló tres derrotas seguidas | Foto: Agencia UNO

En relación a lo anterior, el periodista afirma que los universitarios deben afianzarse al trabajo del técnico uruguayo con de lo que pueda otorgar, ya que si lo cambian, el panorama podría ser aún más complejo.

"Creo que la U se tiene que aferrar a Diego López con lo que te puede entregar, mucho, poco o más menos, se tiene que aferrar porque o sino hacer un nuevo cambio de técnico lo acerca más todavía al descenso”, expresó el comentarista.

“Soy de los que cree, porque lo he escuchado esta semana, que lo que no se puede decir es que la U le puede venir bien descender. Lo peor que le puede pasar a un club es descender, creo eso. Económicamente, anímicamente, históricamente, en todo sentido. Por lo tanto, la U tiene que aferrarse a lo único que le queda, que es tratar de cerrar el año sin bajar y para eso más cambios me parece que sería mal”, cerró.