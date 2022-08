Durante este martes nuevamente salió la información de que Eugenio Mena podría llegar a Universidad Católica para la temporada 2023. El lateral izquierdo termina contrato con Racing Club en el próximo mes de diciembre y al parecer las conversaciones con el cuadro cruzado parecen estar muy avanzadas.

Sin embargo, esta situación algunos ya la comparan con lo ocurrido con Mauricio Isla. El ex Flamengo había reconocido en el pasado que es hincha de Universidad de Chile, incluso se le vio entrenando en el Centro Deportivo Azul en alguna oportunidad, pero su regreso a Chile fue hacia el archirrival y al club en el que se formó.

Fernando Agustín Tapia se refirió a esta situación y el rumor que acerca al 'Chueco' a la precordillera, pues el zurdo también tuvo su paso por los azules. El periodista asegura que son nombres que no se cuestionan y son aporte.

"La Católica necesita este 'refresh' y no hablo solamente en términos de edad, porque evidentemente tú ves a Isla y Mena y te suben el promedio, pero son jugadores de una categoría distinta, que te marcan una diferencia. Son nombres incuestionables", dijo Tapia en Pauta de Juego.

"Ahora esto tiene dos miradas, porque la U en su momento quiso repatriar a Mauricio Isla y no tuvo la capacidad. No hizo la gestión. aparte del dinero, pero no hizo bien el trabajo. Está bien, hay una parte que no depende de la U, pero tampoco se hizo mucho del otro lado", agregó.

El lateral estaría conversaciones avanzadas para llegar a la UC el próximo año | Foto: Agencia UNO

Finalmente, afirma que en Universidad de Chile se confiaron con Mauricio Isla y que la UC se anticipó para que el Huaso regresara a nuestro país y que ahora con el 'Keno' Mena le está ocurriendo lo mismo.

"Fue un tira y afloja, fue como 'vamos a preguntar'. Entiendo que lo dieron por seguro por lo mismo, porque se dejaron estar. 'A dónde va a jugar Isla, si ha dicho por todos lados y por los cuatro vientos que quiere jugar en la U'. Entonces como que se relajaron y no creyeron que habían negociaciones paralelas con Universidad Católica", explicó el comunicador.

"Cuando ocurrió se vieron sorprendidos, eso pasó con la Universidad de Chile y acá les está sucediendo exactamente lo mismo. Por eso digo que esto tiene dos miradas, el trabajo que está haciendo la Católica de repatriar jugadores de experiencia. Si te fijas, en el caso de Isla y Mena, son jugadores que tienen ritmo de nivel internacional", cerró.