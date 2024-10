En la antesala del partido entre la selección chilena y su similar de Brasil por la novena fecha de las clasificatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de 2026, se realizó la tradicional conferencia de prensa del entrenador, Ricardo Gareca.

Sin embargo, en la ocasión se le vio al Tigre un tanto sobrepasado y levantó la voz en más de alguna oportunidad, demostrando que no la está pasando bien, en el proceso liderando a La Roja.

Además, recurrió a un concepto que dejó a todos atónitos, relacionado con que los periodistas no podían hablar desde la visión de entrenadores, simplemente porque no conocen del rubro.

Este miércoles, fue el periodista Fernando Agustín Tapia quien salió al paso de estos dichos y lo primero que manifestó que el DT está muy a la defensiva. “Ayer vimos a un Ricardo Gareca muy defensivo, cuando el entrenador te tira la típica, la de los jugadores…uno está acostumbrado”, dijo Tapia en Pauta de Juego.

A su vez, reconoció que cuando una persona está confundida y sobrepasada, recurre a esos fundamentos. “No se cuántas veces he ido a conferencias de prensa y cuando el protagonista está atrapado, te tira el argumento básico de ‘ustedes no jugaron a la pelota, ustedes no pueden hablar de esto, ustedes no entran en este debate simplemente porque no tienen la experiencia’, estaba a la defensiva”, manifestó.

Tapia: “Esto no es ciencia

Ahondando en aquello, enfatiza que “no voy a entrar en ese detalle ni responderle a Gareca y está correcto (quienes le respondieron), es parte del debate”, dijo, para luego reconocer que desde luego, la mayoría de los comunicadores no tienen la vivencia de camarín y por algo los medios de comunicación, recurren a los ex deportistas.

“Yo creo que sí, efectivamente, el análisis parte de uno que tuvo experiencia de cancha, de estadio, profesional, con tanto camarín en el cuerpo, no se si es más válida, pero si tiene más autoridad, por algo los paneles se llenan de ex futbolistas y deportistas, es lo que buscan los medios de comunicación”, expresó.

Sin embargo, cerró con un fundamento relacionado a que el fútbol es más simple de lo que se quiere hacer creer. “Quiero decir que me parece un exceso que Gareca compare el oficio de un futbolista con un médico. El fútbol es más simple de lo que aparenta, no es física cuántica nuclear. Obviamente hay cosas que como comunicadores no vamos a vivir, tiene razón, pero tampoco estamos hablando de una ciencia compleja”, concluyó Tapia.