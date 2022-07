Universidad de Chile nuevamente cayó el pasado fin de semana por el Campeonato Nacional 2022 y esta vez fue ante O'Higgins. El elenco de Diego López sumó su segunda derrota en fila tras lo ocurrido con Ñublense en Valparaíso y en que el marcador también fue 1-0.

No obstante, ahora existe una nueva preocupación en el conjunto universitario y son las bajas que podría afrontar para el Superclásico ante Colo Colo. Nery Domínguez tuvo que ser reemplazado en compromiso con los celestes y al parecer está muy complicado que diga presente contra los albos.

Además, Álvaro Brun y quien reemplazo a Domínguez en la última línea, fue expulsado en Rancagua y también estará ausente en Talca. Con aquello, las alternativas para López en la zaga son muy escasas, sumando a Luis Casanova y Bastián Tapia también son bajas.

Fernando Agustín Tapia se refirió a esta problemático en la U de cara al Superclásico e hizo una fuerta crítica a Azul Azul por la falta de refuerzos en el pasado mercado de invierno, lo cual está ahora lamentando.

"Un equipo grande tiene que estar preparado para este tipo de contigencia, tener un equipo nutrido, con alternativas y Azul Azul, vamos a empezar a ser precisos en el idioma, porque entiendo que el hincha se molesta y con razón cuando uno dice Universidad de Chile", dijo el periodista en Pauta de Juego.

"Azul Azul resolvió que no iba a ocupar los cupos que tenía disponible, no reforzó mayormente al plantel de cara a la segunda parte del campeonato y sucede que va a enfrentar el clásico con una defensa absolutamente desarmada. Con alternativas también poco sustantivas de la mitad hacia arriba, no fue a buscar algo que objetivamente el equipo necesitaba", agregó.

El defensa argentino salió lesionado ante O'Higgins y está casi descartado para el Superclásico | Foto: Mircko Penha / Bolavip

Por otro lado, también apuntó a los nombres que regresaron a jugar, como es el caso de Franco Lobos. Eso sí, hizo un duro comentario hacia Pablo Aránguiz y un llamado a acompañar más a Darío Osorio y Lucas Assadi dentro de la cancha.

"Se habla mucho de estos jugadores que han venido recuperándose y que tuvieron la posibilidad de volver, Aránguiz instrascendente. No tiene mucho más la U, Franco Lobos entró, ya es una recuperación y hay que ir sumándole minutos al cuerpo", explicó Tapia.

"Y por mucho talento que tenga Osorio, Assadi también es un jugador distinto, no pueden jugar solos y hay que darle funcionamiento al equipo. Osorio, insisto, está atrapado en una posición que no le acomoda, necesita más libertad", añadió el comunicador.

Finalmente, Tapia encaró a lo que fue la no convocotaria de Martín Parra por parte del entrenador charrúa y que es un hecho que puede dar a conocar el rompimiento que hay entre el cuerpo técnico y la dirigencia.

"A todo esto, pasó piolita producto de la derrota, de la emergencia de la expulsion de Brun y lesiones, que Diego López ni siquiera convocó a Parra. Fue Garrido el arquero suplente, otro mensaje también del distanciamiento entre el cuerpo y la directiva de Azul Azul. Si es que Garrido va a ser suplente ¿por qué no ocupaste ese cupo para reforzarte de la mitad para arriba? Donde efectivamente se ven algunas carencias en el plantel de Universidad de Chile", cerró.