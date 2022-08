Luego de concluida la fecha 23, es un hecho que un puñado de equipos peleará directamente los dos puestos que llevan a la Primera B. Coquimbo Unido, Deportes La Serena, Universidad de Chile y Deportes Antofagasta están en ese grupo que intentará zafar y no perder la categoría.

Justamente ahora se viene un duelo de terror entre la U y los piratas, el que será un partido con tintes de final, por tal razón nada queda en el aire y por eso el entrenador del cuadro del puerto, Fernando Díaz, reclamó en conversación con El Mercurio la bullada reunión que sostuvo el nuevo funcionario de Azul Azul, Mauricio Etcheverry, con la cúpula de los jueces nacionales.

"No corresponde que él ni ningún club se junte con los árbitros, porque eso es una presión. No me parece correcto... Para estos partidos, que son más importantes que los que definen el título, deben estar los mejores jueces", indicó.

Agregando que "espero que quien nos dirija ante la U no cometa errores en contra nuestra, por ser en el papel más débiles. Que se juegue sin que quede alguna sospecha es lo único que pedimos".

Fernando Díaz reclama por la reunión de Etcheverry con los árbitros (Agencia Uno)

En la misma línea sostuvo que "tengo mucho respeto por los jueces, pero entiendo que cuando estás luchando por no descender, siempre hay equipos que tratan de sacar ventaja o presionan a los árbitros, lo que me parece muy mal".

Respecto al partido que se viene, Fernando Díaz afirma que "la U es un equipo grande, al que respeto, pero sentimos que tenemos las armas para ganarle. Tenemos los nombres, pese a que estamos golpeados por la grave lesión de Abrigo. Perdemos mucho sin él, es el capitán, el goleador del equipo y esto es fuerte, pero esta es la ocasión de jugar, ganar y dedicarle el triunfo. Esperamos que zafe el que juega mejor y no el que tenga más popularidad o el que presiona más a los árbitros".