No han sido semanas tranquilas en Universidad de Chile, club que actualmente se encuentra en el decimotercer lugar del Campeonato Nacional a tan solo tres unidades del descenso directo y está ad portas de disputar una nueva versión del Clásico Universitario ante Universidad Católica en el Estadio Nacional.

Uno de los temas más comentados en los programas deportivos ha sido la inclusión de Mauricio Etcheverry, ex mano derecha de Sergio Jadue, como nuevo asesor de Azul Azul en temas de logística sobre los estadios.

Este jueves fue el turno del periodista Cristián Peñailillo, quien le cayó con todo al nuevo asesor de Azul Azul a través de un llamado telefónico con Bolavip Chile.

"Es un personaje nefasto para el fútbol chileno, que debiese estar lo más lejos posible de un estadio, de una cancha, de la ANFP y de un club. Gente como él no le hace bien al fútbol chileno más ensucia lo poco bueno que tenemos hoy en día", partió diciendo.

Etcheverry es el amigo de Jadue y el nuevo hombre fuerte de la U | Foto: Archivo

Sobre Michael Clark, el comunicador fue tajante y afirmó que "sería bueno que diera la cara de manera más seguida, no al principio de este campeonato que habló una o dos veces. Que un presidente de un club no solo debe llevar el título de presidente, sino tiene que liderar y dar tranquilidad al club, a los jugadores, dentro de su administración. Se dicen tantas cosas sobre él que sería bueno que aclarara y no que saliera Diego López a hablar por él y quien debe hablar de todo, muchas veces menos de fútbol".

Ya en lo futbolístico, Peñailillo cree que con "la victoria ante Cobresal recupera un poco de confianza, más tranquilidad, siguen apareciendo jugadores jóvenes que le dieron otro plus. Me parece que Osorio está notable y de mitad de cancha si la U logra juntarse y buscar a Osorio puede hacerle daño a la UC", cerró.