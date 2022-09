El ex delantero de Universidad Católica le respondió con todo al periodista luego que este comparara lo ocurrido con Martín Parra a lo que le pasó al propio Fernando Meneses en el año 2013 en el Clásico Universitario en el Estadio Nacional.

El lamentable hecho contra Martín Parra en el duelo entre Universidad Católica y Universidad de Chile por la vuelta de los cuartos de final de Copa Chile jugada en Valparaíso ha traído diversas opiniones desde todos los ambientes.

Es el caso de Cristián Caamaño, quien fue categórico en expresar su postura con respecto a la continuidad del cotejo luego del incidente que afectó al joven portero azul. El periodista en su cuenta de Twitter recordó un hecho y que en ese entonces tuvo como protagonista a Fernando Meneses.

"Por mucho menos se suspendió el clásico en 2013. Una serpentina sobre Meneses obligó al juez de ese partido a parar el partido", sostuvo el comunicador en la red social.

Recordemos que en el año 2013, el ex delantero de Universidad Católica recibió un rollo de papel por parte de la barra de Universidad de Chile en un Clásico Universitario disputado en el Estadio Nacional y que terminó con la suspensión de dicho duelo y con la victoria cruzada por 1-0.

El ex delantero de la UC se fue en picada contra el periodista | Foto: fmeneses9, Instagram

No obstante, aquellas palabras de Caamaño llegaron a Fernando Meneses y el ex atacante cruzado se fue con todo en contra de él a través de cuenta de Instagram.

"Me mandan esto, ¿periodista deportivo de tv y radio? Como tan nefasto. ¿Populismo? ¿Hincha?", escribió el actual futbolista de Rodelindo Román.

"En vez de recalcar que los dos hechos son una vergüenza, que no vuelva a pasar y castigar a los responsables de una vez por todas, así no perjudican un lindo espectáculo. Comentarios así no ayudan en nada a erradicar todas estas cosas", cerró.