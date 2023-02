La derrota de la Universidad de Chile por 2-0 ante Palestino, sin duda que sigue generando repercusiones dentro de la parcialidad ‘Azul’, la cual ya comienza a preocuparse por la situación que arrastra el equipo, la que de la mano de Mauricio Pellegrino parece no tener muchos cambios a comparación de años anteriores.

Sobre aquello, el periodista Francisco Eguiluz se tomó el tiempo para analizar este duelo para el medio ‘Todo es Cancha’, en el que señaló que ya los hinchas de la U no soportan las malas decisiones que lleva tomando el club en los últimos años y, además, de las que ya adoptado el nuevo DT argentino de los ‘Azules’.

“El hincha de la U ya no soporta un año más sufriendo, viendo a Osorio y Assadi sentados en la banca, no soporta a Luis Felipe Gallegos en la cancha, no soporta que cuando entren sus juveniles, jueguen en cada sector de la banda, no soporta esquemas absurdos de su DT, no soporta a su dirigencia, el hincha de la U ya no soporta nada más”, partió señalando Eguiluz.

Profundizando en su análisis, el comunicador dejó muy en claro que ha visto muy perdido al nuevo entrenador de los ‘Azules’, a quien ha visto con una idea futbolística demasiada anticuada según su percepción y no duda en que el club nuevamente vuelva a pelear por mantener la categoría.

La U sumó su segunda derrota en el torneo | Foto: Agencia Uno

“El momento del cuadro Azul parece ser terminal de hace cinco años y esta temporada la sensación es que queda tiene un técnico que está tan perdido, con una idea tan obtusa del juego, que finalmente puede terminar provocando, que un equipo que aparentemente se había reforzado bien para esta temporada, vuelva a sufrir”, declaró a ‘Todo es Cancha’.

Finalmente, Eguiluz replica en que pueden pasar distintos entrenadores dentro de la U, pero su funcionamiento sigue siendo igual de deficiente y además, le lanzó un potente palo a la directiva de los ‘Azules’, a la cual culpa de todo el mal que vive el club en los últimos años.

“Como lo ha hecho en los últimos cinco años, de la mano de diferentes entrenadores, pero siempre con una misma matriz, una dirigencia desaparecida, una dirigencia que no tiene idea lo que hace, una dirigencia que está en la U solo con malas intenciones”, cerró.