Los equipos del fútbol chileno se siguen moviendo en el mercado de fichajes y uno que cambió de entrenador fue Everton de Viña del Mar. El cuadro de la Quinta Región vio como su entrenador Roberto Sensini dejó la banca rulertara y los dirigentes viñamarinos tuvieron que ir en búsqueda de Francisco Meneghini.

Paqui, como le apodan, viene de Unión La Calera y fue presentado este jueves por los dirigentes de Everton para hacerse cargo del club en la temporada 2022. Fue en una conferencia de prensa abierta para los medios de comunicación que el estratega entregó sus expectativas para lo que se le viene a futuro al club.

"He conocido al club y me tiene muy motivado trabajar en Everton porque es un club muy muy grande por la cantidad de gente que compone todas las áreas", comenzó diciendo el DT de 33 años.

"Ya tenemos tres refuerzos, un nacional y dos extranjeros. Todavía el mercado no terminó, pero estoy muy contento con el plantel, confío mucho en la mezcla de jóvenes y jugadores de experiencia. El punto en común que tiene el grupo es la capacidad. Lo que buscamos siempre es que los equipos que entrenamos sean protagonistas, dominantes, que lo que pasa del partido dependa mucho de lo que hacemos nosotros", añadió.

A pesar de su corta trayectoria como entrenador, Meneghini ha tenido grandes resultados en los equipos que ha estado. "Tengo claro que mi trayectoria es atípica, empezar a trabajar a los 18 años como asistente no es lo que pasa habitualmente, pero estoy acostumbrado. Cuando quise ser entrenador es porque me sentí capacitado, no reparo en eso y a mis jugadores les transmito que me vean como soy", sentenció.

De esta manera, los Ruleteros esperan tener una gran temporada en el Campeonato Nacional y en la Copa Libertadores de América.