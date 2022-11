Universidad de Chile comienza a armar su plantel de cara al Campeonato Nacional 2023, donde los azules no quieren pasar zozobras nuevamente y están en búsqueda de jugadores de categoría y calidad que les de una jerarquía a los más jóvenes.

Uno de los nombres que sonó en el último tiempo es el de Matías Zaldivia, quien finalizó su vínculo con Colo Colo y se ha hablado mucho que ha sido sondeado por los dirigentes de Azul Azul, lo que ha generó un debate en los diversos programas de deporte de sobre si sería viable que, tras la salida del defensor del Cacique, pudiera reforzar al Romántico Viajero.

Zaldivia enfrentando a los jugadores de la U en un Superclásico | Foto: Agencia Uno

"A Zaldivia lo llama la U y se va al otro día; revancha, a jugar en otro equipo grande", partió diciendo el periodista Francisco Sagredo en el programa ESPN F360.

Los panelistas refutaron las palabras del reconocido comunicador el pasado colocolino del central, a lo que este rápidamente les respondió: "¿Ahora Zaldivia salió en la insignia de Colo Colo?", lo que generó la risa de Jorge "Mago" Valdivia.

"Jorge, tú jugaste en el fútbol profesional ¿Qué pecado hay? No me quiere el club y ofrece un club grande ir para allá", le consultó Sagredo al bicampeón de América. Este no titubeó e indicó que "no es un pecado, pero depende del jugador".

"¿Zaldivia es menos que los centrales que llegaron este año a la U? ¿Y cuánto costaron estos centrales?, le consultó al panel el periodista.

"Es chileno, está libre, no tení que ofrecerle un camión de dinero porque quedó sin trabajo, yo lo voy a buscar", cerró Sagredo afirmando en el debate.