El periodista y conductor de Deportes Agricultura, Francisco Sagredo, recordó un polémico episodio que involucra a Carlos Heller, ex presidente Azul Azul.

El periodista Francisco Sagredo llegó el 2023 a MEGA como conductor y comentarista deportivo en el espacio televisivo Ahora Noticias, pero el 2015 no renovó su contrato, algo que llamó la atención del propio profesional de las comunicaciones.

Y es que en el programa Deportes Agricultura estaban recordando el paso de Leandro Benegas en la Universidad de Chile, cuando Pancho Sagredo tomó la palabra y recordó una situación que lo involucró a él y a Carlos Heller, ex presidente de Azul Azul y dueño del canal televisivo en ese preciso momento.

"¿Les cuento una? Se las voy a contar con nombre apellido y canal. Yo era comentarista de Mega, propiedad del señor Carlos Heller, y me tocó preparar un especial si la U era campeón, toda lógica si el dueño del canal era el dueño del equipo también, y me pusieron a mí a conducirlo y comentarlo", arrancó diciendo el comunicador.

Heller vendió sus acciones en abril de 2021 a Sartor | Foto: Agencia Uno

Agregando que "fue un campañón de la U que fue puntero todo el torneo, fue un torneo corto con Martín Lasarte, y mi frase fue "justo campeón la U, puntero todo el torneo, una lástima que un torneo se defina por un penal inexistente", esa fue mi frase. Bueno, hubo molestias en la propiedad de la estación televisiva y ese año no renové".

"Tengo registros que dice hay que "ser hueón para decir eso", no me la dijo a mí y se lo dijo a otra persona en una entrevista. A Heller le molestó que yo había dicho que no había sido penal y era mi opinión", cerró.

Vale recordar que el Romántico Viajero se coronó campeón del Torneo Apertura-2014 de la mano de Martín Lasarte al haber sumado 44 unidades, mientras que Santiago Wanderers se quedó con el segundo lugar (43) y Colo Colo tercero (41).