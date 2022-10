El seleccionado peruano y actual jugador del Cacique habló sobre su futuro y recalcó que está feliz en el club albo, pero que su continuidad no depende de él para seguir en el 2023.

Gabriel Costa no piensa en Universidad de Chile: "Si dependiera de mí, yo sigo en Colo Colo"

Colo Colo enfrenta a O'Higgins este fin de semana por la Fecha 29 del Campeonato Nacional 2022 y así celebrar el título 33 de su historia junto a su gente en el Estadio Monumental tras haberlo obtenido en la fecha anterior contra Coquimbo Unido.

A pesar de todo este ambiente de fiesta, en el Cacique deben tomar decisiones y una de aquellas es sobre los jugadores que van a continuar y quiénes se marchan al terminar la temporada.

Uno de los nombres que está en esta disyuntiva es Gabriel Costa. El seleccionado peruano es uno de los futbolistas que termina contrato en Macul y hace unas semanas surgió la información de que Universidad de Chile estaría mirando de cerca lo que ocurra con 'Basilio'.

No obstante, durante este jueves en conversación con Daniel Arrieta en Pelota Parada, el mismo jugador fue consultado sobre su continuidad en el cuadro colocolino y reconoció que aquello no depende de él y que solo espera terminar bien el año.

“Mi intención es jugar el domingo, terminar el contrato de la mejor manera. Estoy despreocupado, porque no está en mis manos eso. Si que estoy feliz en este club, me encanta y también el país, mi familia está feliz. No hay otra cosa en mi mente hoy que ojalá poder quedarnos y poder disfrutarlo”, explicó.

El seleccionado peruano espera seguir en el Cacique para el 2023 | Foto: Agencia UNO

Finalmente, reconoció que si dependiera de él, permanecería en Colo Colo, pues se siente cómodo en el club y también en el país.

“Si dependiera de mí, seguiría. Me siento feliz, cómodo, feliz con mis compañeros, con la gente, con el país. No hay nada que me incomode, así que sería feliz quedándome”, cerró.