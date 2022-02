En estas últimas horas el delantero argentino de Colo Colo, Pablo Solari ha sido noticia tras que se diera a conocer que un grupo de parlamentarios tiene en mente la idea de otorgarle la nacionalidad chilena al jugador del Cacique.

Ante esta situación, el ex jugador nacional, Gabriel Mendoza se refirió en Radio ADN a la posibilidad de que el Pibe pueda obtener la nacionalidad del país, la cual no le pareció mucho.

“Independiente de que Pablo Solari se esté convirtiendo en un jugador importante para Colo Colo, y que es idolatrado por la institución más grande de Chile, creo que no deberíamos pensar así”, inició indicando el Coca Mendoza.

El ex lateral de los Albos comento que hay otros nombres jóvenes que pueden ser aporte para La Roja en un corto-mediano plazo, dando un rotundo portazo a la posibilidad de que Solari obtenga la nacionalidad.

“No es un jugador para tanto y que juegue por la Selección. Creo que tenemos varios buenos jugadores jóvenes que están saliendo y demostrando que son importantes. Es un jugador clave para Colo Colo, pero no es para tanto tampoco. No le demos tanto color para decir a nivel parlamentario que hay que nacionalizarlo de gracia”, expresó el ex jugador.

Finalmente, Mendoza comparó esta situación que vive Pablo Solari con la que vivió Marcelo Barticciotto en aquel entonces, en donde menciona que el ex jugador argentino pudo haber optado a obtener la nacionalidad por su gran nivel con el Cacique.

“Si hubiera sido así en su momento, mejor hubiésemos nacionalizado a Barticciotto, que habría sido un gran aporte, pero no es para tanto”, cerró Mendoza.