El ex jugador del Cacique Gonzalo Fierro se refirió a lo que será la nueva edición del Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo, en donde no tuvo pelos en la lengua en señalar de que la U tiene mucha presión para este duelo tras los años sin derrotar a los Albos

El domingo se vivirá una nueva edición del Superclásico en el fútbol chileno entre la Universidad de Chile y Colo Colo, el cual se disputará en el Estadio Fiscal de Talca y tendrá sin duda como principal condimento la distinta situación que viven ambas instituciones dentro del torneo, en donde una derrota para cualquiera de los dos equipos, puede ser un duro golpe pensando en sus distintas pretensiones.

En la previa a este duelo, el histórico ex jugador de Colo Colo y hoy comentarista, Gonzalo Fierro dialogó con Radio ADN comentando sobre lo que dejará este enfrentamiento entre Azules y Albo, en donde llama a los dirigidos por Gustavo Quinteros en no confiarse por el mal momento de su rival.

“Colo Colo llega en un momento muy superior a la U de Chile en todo aspecto: la tabla, el nivel de jugadores. No va a ser fácil para Diego López armar la oncena, pero Colo Colo no se puede confiar de eso. Ha tenido un semestre bastante positivo, pero hay veces donde no importa cómo tu llegues. La U de Chile tiene la presión por no haberle ganado a Colo Colo durante tantos años, pero Colo Colo tiene que hacer un buen partido”, partió señalando Fierro.

Ahondando en la situación del rival del Cacique, el ‘Joven Pistolero’ habló sobre lo complicado que será este partido para los Azules, en donde hace énfasis en que la mala racha por los hoy adiestrados por Diego López, es una mochila que pesa cada vez más por cada año que pasa.

Gonzalo Fierro disputando el Superclásico | Foto: Agencia Uno

“Yo creo que la racha pesa. Con varios partidos sin ganar y sin el juego que la institución quiere, enfrentando al puntero del campeonato y que viene en buen nivel, pesa y no será fácil. Colo Colo ha demostrado que saca resultados en canchas difíciles y más si le toca jugar en una "'cancha bendita'”, explicó el ex jugador Albo.

A pesar de todo el presente que viven Azules y Albos, el hoy comentarista de TNT Sports pone la pelota en el piso y declara que dentro del camarín las estadísticas a la hora de disputar este encuentro quedan un poco de lado.

ver también Piero Maza arbitrará el Superclásico del domingo en Talca

“De repente se toman en cuenta esas cosas, pero lo que más se habla de que es el partido a ganar, el que todo el mundo espera. Uno trata de hacer una semana perfecta para disfrutar de esa fiesta. Cuando se le gana al archirrival se disfruta más”, explicó.

Finalmente, Fierro volvió al mundo del Cacique y señaló que Cristián Zavala podría ser una gran novedad pensando en el partido del domingo, a quien le pone todas sus fichas para poder ser un jugador importante y desequilibrante ante la zona defensiva de la U.

“Creo que sí, es un jugador muy importante para Colo Colo, le puede ayudar mucho a lo que Quinteros quiere para este clásico sin tener a Costa. Zavala es una muy buena variante, me gusta mucho por lo encarador, no le tiene miedo al mano a mano. Oroz está haciendo las cosas bien igual. Tiene variantes de la mitad para arriba, quizá querrá poblar más el mediocampo”, cerró.