Si de por sí la campaña de Santiago Wanderers fue traumática en lo deportivo, el final fue mucho más triste que el descenso en sí, porque en el último partido jugado por los Caturros, presentaron un equipo lleno de juveniles y contres entrenadores en un mismo día.

Una de las razones para el quiebre, fue el hecho de que había jugadores que tenían renovación de contrato automático si cumplían ciertos minutos de juego, y por eso la dirigencia encabezada por Reinaldo Sánchez le pidió al DT Emiliano Astorga no alinear a los que estaban en esa situación.

Esto gatilló la salida del estratega, asunción de Moises Villarroel y renuncia inmediata del ídolo caturro al no aceptar la orden. Todo esto fue denunciado por Sebastián Ubilla en el programa Zona Verde.

"Tuve una reunión con Andrés Sánchez y Rafael González y con todo el cuerpo técnico de Moisés Villarroel, donde me dijeron en la cara que no iba a poder jugar más, por el tema de contrato, que supuestamente había un motín en el equipo", indicó.

Agregando que "Andrés Sánchez me dijo que no iba a jugar por un tema de mi contrato, ya que si jugaba un partido más se renovaba mi contrato. Ahí me sacan del equipo y la verdad es que me sentí bastante deprimido. Después cuando sacaron el comunicado, a nosotros nos dejan fuera y pusieron a los juveniles", complementó el "conejo".

El Conejo está destrozado y reconoce estar "totalmente discriminado y apenado por no poder jugar en esta hermosa institución. Da pena que traten a un canterano y todo el plantel así".



Ubilla sólo tiene buenas palabras para sus dos últimos técnico en Wanderers luego de un episodio que seguramente lo dejará marcado para siempre.



"Emiliano me bancó, me llamó, me contó la situación y me siguió poniendo en el equipo. Lo despidieron por lo mismo. En esta familia están acostumbrados a hacer el equipo y Moisés también renunció por eso. Son técnicos que tienen códigos", sentenció.