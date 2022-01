Juan Cristóbal Guarello expresó su molestia tras el partido entre Huachipato y Deportes Copiapó en Talcahuano por la promoción. El periodista pidió iniciar hablando del compromiso que definió al último integrante de la Primera División 2021 antes de entrar en el análisis del compromiso que Chile disputará ante Argentina.

"Lo que pasó ayer en el estadio CAP, si esto es lo que quieren estos hue… Que hablemos los últimos cincos minutos, cuando ya estén todos embebidos del tema de la selección. Es que tiene una trascendencia, porque están viendo cómo se están llevando el fútbol chileno para la casa. Ya no simplemente a través de dudosos manejos financieros, sino que están interviniendo directamente en la cancha", dijo.

El comunicador continuó: "Hoy día nosotros vamos a hablar de la selección, que si Chile juega con tres arriba o si Charles Aránguiz está para jugar y felices los que ayer perpetraron un asalto a mano armada en la cancha del CAP".

"Un asalto a mano armada que no es un hecho puntual, que se viene cocinando hace casi dos meses. Entonces por decencia periodística, por el ejercicio de nuestra profesión, aquí hay que decir las cosas que para mí son prioritaria en la salud de la actividad de la cual todos vivimos. Lo de ayer no fue lo culminante, porque seguramente vamos a tener más episodios de esto, pero lo de ayer terminó de colmar, por lo menos, esta parte. Un hecho que a Huachipato lo salven por secretaría y le hagan un fallo a la medida", agregó.

El periodista manifestó su molestia por la presencia del equipo acerero en el partido de promoción y los penales cobrados por Francisco Gilabert en el CAP: "Es que supongo que ustedes entenderán, que no sé si ustedes se cayeron de la cuna, pero entenderán que el objetivo nunca fue castigar a Melipilla, sino salvar a Huachipato. Y finalmente, en una llave de dos equipos, terminan regalándoles dos penales. El primero discutámoslo, el segundo faltó que Gilabert sacara el cuchillo y empezara a cogotear a los jugadores de Copiapó en la cancha".

"Entonces, esto va a quedar relegado. Si a ellos les venía perfecto que jugara Chile al día siguiente, para que se hable de Chile y nadie hable de la vergüenza, del escándalo descomunal que ocurrió en el Estadio CAP", expresó.

Guarello también criticó la labor del árbitro del compromiso: "Creo que Gilabert, si tuviera un poco de decencia, no arbitra más. Un árbitro que ve penal a un jugador que se barre y llega claramente antes a la pelota y dice. ‘penal abajo’, no puede arbitrar. No entiende las normas básicas", comentó.

También lanzó una crítica al DT del cuadro acerero: "Segundo, que Mario Salas hable que ‘Gracias a Dios’. Perdón, Mario Salas, Dios no cobra penales. Dios no regala penales, Dios no hace fallos a la medida de clubes. No invoques a Dios, es una falta de respeto. Y deberías quedarte callado Mario Salas ¿Sabes por qué? Porque dijiste que Melipilla no merecía estar en el fútbol profesional ¿Y qué me dices de tu club Huachipato? ¿Merece estar? Una decepción total Mario Salas. Descendiste Mario Salas, te salvó la prepotencia de tu club y el miedo que le tienen los otros dirigentes a Victoriano Cerda".

Guarello mandó un mensaje al presidente de Huachipato, Victoriano Cerda: "Yo me pregunto ¿Alguna vez habrá logrado algo en su vida con armas limpias? ¿Alguna vez habrá logrado algo sin tener que hacer un chanchullo? Es una vergüenza, lo de ayer es un asalto, lo siento. Podemos hablar de la selección y lo haremos, pero si vamos a arrinconar algo que está pudriendo algo del informe que Chile, Chile y C-H-I, pero quería meterlo de entrada para que quede claro que no pasaron piola".

Por último mencionó al presidente de la ANFP, al árbitro del encuentro de vuelta y al presidente de la Comisión de Árbitros: "Victoriano Cerda, no pasaste piola. Perpetraste un acto vergonzoso, Gilabert vergonzoso, Milad vergonzoso, y Castrilli, te faltó nombrar para que arbitrara ayer el quiosquero de la esquina. O sea, en vez de poner un árbitro internacional, de primer nivel, pusiste a alguien para aprobar. Te fue la raja", cerró.