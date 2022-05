El recordado delantero de la Universidad de Chile, Héctor Hoffens, conversó con Bolavip Chile y se mostró descontento con la inminente llegada de Diego López a la U. Además, confesó que no ve los partidos del Romántico Viajero porque "le da pena y no quiere sufrir más".

La Universidad de Chile ya tendría asegurado su próximo entrenador para hacerse cargo en este mal momento que atraviesan en el presente Campeonato Nacional y todo parece indicar que el elegido es Diego López, adiestrador uruguayo de 47 años.

Uno que siempre suelta cosas en contra de las decisiones de Azul Azul es Héctor "Chico" Hoffens. En esta oportunidad, el ex ariete conversó con Bolavip Chile y se mostró disconforme por la llegada del charrúa a la banca azul.

"A esta altura nada me sorprende, es un DT que no conoce al plantel. En Chile no hay ningún entrenador capacitado para sacar del mal momento y dirigir a la U, yo creo que esa es la gran diferencia", disparó el ídolo azul.

Agregando que "yo creo que tiene que ser una persona fuerte y que tome las riendas de la parte deportiva de la U, que haya un gerente general y que no lo pasen a llevar, como puede ser el caso de Arturo Salah".

Recordar que López no dirige desde el 2020, cuando estuvo a cargo del Brescia de Italia | Foto: Getty Images

Mucho se habló durante las últimas semanas acerca de una posible continuidad de Sebastián Mirandaen la banca de la U, pero el Chico le bajó el pulgar de inmediato. "Lo que pasa es que Miranda no tiene al bagaje, la experiencia, no tiene nada. Yo creo que la U le está pasando lo que hay, no tiene un plantel experimentado y tiene jugadores de 23 años que son los que han cometido los grandes errores. Para mí, Miranda tiene que volver donde estaba no más"

"La verdad es que me da pena ver a la U, para que voy a sufrir más, entonces leo los diarios y veo las noticias y ahí me entero", sentenció.