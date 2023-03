La polémica entre Arturo Vidal y Mauricio Israel sigue latente. Y es que tras las fuertes declaraciones del jugador de la Selección Chilena, quien lo tildó de payaso al salir a defender a Darío Osorio, ahora el panelista de televisión salió a responderle con todo.

"Lo que no me explico es por qué salió él a hablar de esto. ¿Por qué este desmentido no lo hizo el agente de este muchacho, la U, la ANFP o la selección? Yo sé cuál es la razón porque salió a hacer eso. Es más que payasito, él salió de Melame… Él va con un recado súper claro y no es para mí, me usa para ese recado", fueron algunas de las palabras del ex lector de noticias.

Todo comenzó porque el comunicador informó que Osorio fue marginado de la Roja por una indisciplina | Foto: Guille Salazar

Pero esto no quedó ahí porque ahora fue el turno de Héctor Tito Awad, panelista del programa Show de Goles, de sumarse a la controversia y en conversación con Bolavip Chile defendió al jugador de Universidad de Chile y apoyó las palabras del "King".

"Me parece que lo de Mauricio estuvo con falta de información, no se puede tirar algo así sin tener la fuente que corresponde", señaló tajantemente el periodista.

"Yo no entro en ese tipo de cosas, con esas cosas no ayudamos al fútbol y creo que una vez más estamos equivocados entre la prensa y los futbolistas", finalizó.

Lo cierto es que Israel no se ha retractado de sus dichos sobre la ausencia de Osorio en la Roja y ahora habrá que esperar una nueva respuesta del volante del Flamengo para ver si sigue esta disputa entre ambos.