Hernán Galíndez toma una decisión después de las amenazas en contra de su esposa: "No me voy a ir de Universidad de Chile"

Horas antes del partido entre Universidad de Chile y Deportes La Serena, una información publicada por El Mercurio provocó un fuerte remezón en el mundo azul: El representante aseguró que la esposa de Hernán Galíndez había sido amenazada de muerte por un supuesto hincha de la U y por tal razón el arquero estaba meditando si seguir o no en nuestro país.

Luego del triunfo azul el propio portero dio su versión ante los micrófonos del TNT confirmando la difícil situación vivida por su cónyuge y el apoyo recibido por el plantel y los fanáticos azules en el estadio Santa Laura, algo que volvió a replicar este martes en conferencia desde el CDA.

"La verdad es que lo que quiso decir mi representante es que lo más importante para mí es el bienestar y felicidad de mi familia. Mi señora se asustó un poco con lo que pasó, pero no pasó a más", aseguró.

Agregando que "mi idea es quedarme en el club, tengo que decirlo públicamente, cuando salí del campo de juego en el último partido recibí un apoyo impresionante de la gente, me pidieron que no me vaya, me escribieron mucho en redes sociales, me sentí apoyado y eso es lo que siento".

Hernán Galíndez recibió el apoyo de los hinchas de la U antes de la victoria azul en el Santa Laura (Mirko Penha - Bolavip)

El arquero de la selección ecuatoriana deja en claro que "lo que más quiero es seguir trabajando para ser un aporte y mejorar como grupo, no me voy a ir de la U. Cuando se hizo público el primero en acercarse fue Felipe Seymour para darme su apoyo. Como salió esa noticia de que quería irme, la gran mayoría se acercó a decirme que no me fuera, que lo pensara, pero les aclaré que no era mi intención".

ver también La U acude a Tribunales por las amenazas a Hernán Galíndez

Al lado de Hernán Galíndez estuvo Jorge Arredondo, abogado del club laico, el que afirmó que "se le ha dado apoyo institucional desde que conocimos los hechos para su tranquilidad y de su entorno. Como club no toleramos este tipo de comportamientos con nuestros futbolistas, tenemos que tener un grado de protección para los que se desempeñan en esta profesión, pusimos una denuncia en el ministerio público y fue recibida".