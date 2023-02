Universidad Católica venció 2-1 a Audax Italiano en La Florida en un partido lleno de incidencias y que terminó no sólo con la expulsiones de cuatro jugadores, también con tarjeta roja para los entrenadores Manuel Fernández y Ariel Holan.

La parcialidad itálica no quedó para nada conforme con lo hecho por el juez, y es Marcelo Zunino el que hace de vocero en conversación con Redgol al no guardarse nada en contra del hombre de negro.

"Los ánimos fueron por un mal arbitraje. Fue pésimo. Gamboa es un desastre, no le llega ni a los talones al papá. Ni a los talones", disparó sin asco.

Agregando que "hoy en día acepto dejar jugar, pero hay situaciones que tienes que frenarlas. Le da un condimento malo porque arbitra mal. Eso calienta los ánimos. Holan y el otro se agarraron, entonces partido malo afuera, adentro y se picó la cancha".

Marcelo Zunino molesto con el arbitraje de Nicolás Gamboa (Archivo)

Zunino no se guarda nada e insiste en que "Gamboa es un desastre. Un desastre. No le tiré el reloj porque es muy caro". Aclarando que "con los hinchas de la Católica no, mi tema es solo con Gamboa. Los hinchas estaban pegados en la baranda. La pelea no solo es dentro de la cancha".