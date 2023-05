Ya han pasado varios días desde la polémica jugada que aconteció en el partido entre Colo Colo y Audax Italiano en el Estadio Monumental, el cual tuvo como protagonista a Agustín Bouzat y una posible mano del jugador en área del Cacique.

Días después la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) ya liberó los audios de dicha debatible situación, pero algunos hinchas Itálicos siguen furiosos por el cometido del árbitro José Cabero y del VAR, los cuales desestimaron una posible mano del futbolista trasandino.

Cabero fue duramente criticado por los jugadores del Audax | Foto: Photosport

Uno que se sintió afectado por la resolución del juez central fue Marcelo Zunino, exjugador del cuadro de Florida que se estaba presente en el recinto deportivo de Pedrero dicho día y tras el pitazo final lanzó fuertes improperios al réferi. Ahora, el Concejal Municipal habló con mayor tranquilidad con Bolavip Chile sobre esta situación que se hizo viral en redes sociales.

"He estado tranquilo. Claramente le dan una resonancia porque era un exfutbolista y una persona pública, pero yo me sentí perjudicado y lo hice sentir", partió diciendo.

Bajo la misma línea, el recio exvolante dejó en claro que "me arrepiento de los garabatos pero son parte de la emoción, pero mi alegato lo encontraba totalmente justo e hice valer una justicia que yo pensaba que sucedía cuando un jugador levantaba la mano, cuando había la posibilidad de ver el VAR de parte del árbitro que no lo hizo y después no hizo la ejecución del córner. Me pareció una injusticia muy relevante, poco criterio y rayando en la mala leche".

"Si esta jugada era a favor de Colo Colo, te aseguro y doy mi vida que el árbitro la va a ver y ellos hubiesen pedido el córner. Esto tuvo repercusión porque yo estaba solo en el Monumental y no medí las consecuencias que una persona que estaba en el estadio te graba pero me da lo mismo", sentenció.