Atención Universidad de Chile: Marcelo Zunino pide a Audax Italiano no vender a Matías Sepulveda para ir por el título y ser campeón

Matías Sepúlveda se está convirtiendo en uno de los jugadores más apetecidos del mercado de pases y hace rato Universidad de Chile y Colo Colo pusieron sus ojos en él.

A uno que no le gusta nada esto, es al referente itálico Marcelo Zunino, el que se niega a que el volante salga argumentando que Audax Italiano puede salir campeón si mantiene a su equipo.

“Normalmente cuando se hace una buena campaña y cuando se tiene una zurda maravillosa como la de él, surgen las probabilidades de que se vaya, pero Audax debe ponerse firme, decir que no y proyectarse para ser campeón, tener un título y para eso se necesita tener a los mejores jugadores”, asegura.

Agregando que “si se va Matías Sepúlveda va en desmedro del equipo, hay que hacer un esfuerzo para mantenerlo, te repito que Audax debe ser campeón, sólo nos falta el título para comenzar a pensar en grande”.

Marcelo Zunino no quiere saber nada con la venta de Matías Sepúlveda

Zunino es optimista respecto al futuro de su equipo asegurando que “hemos resucitado en el Campeonato Nacional, estamos esperanzados, clasificamos en la Copa Sudamericana y tenemos que pensar en mantener el equipo, si vendemos jugadores esos no se reemplazan fácilmente”.

Para el final, el ex defensor entrega un dato no menor que respalda su posición de no vender. “El presidente tiene como objetivo tener a Audax entre los cuatro mejores del país”, cerró.