Universidad de Chile dio un gran paso en falso ante Huachipato este mediodía en Talcahuano. La goleada por 4-0 en contra ante los acereros siembra solo dudas en la interna del Romántico Viajero a horas de disputar el juego de semifinal de vuelta ante la Unión Española por la Copa Chile. A pesar de ello, Patricio Mardones, histórico exjugador del club, apuesta a que todo resulte de buena forma y que el movimiento de Sebastián Miranda sí dará resultado.

Mardones sabe que el compromiso contra la Furia Roja será complicado, ya que la U no contará con Luis Casanova y Nery Domínguez por lesión. El único gran pero para el ex volante azul es que los ánimos pueden no ser los mejores producto de la caída en la Primera División.

"Un partido predecible. Creo que la U se siente un poco fuera de la lucha por el descenso y se volcó al partido del miércoles por la Copa Chile. Yo creo que para la U todos los partidos son importantes", dijo.

También, Mardones apuntó a que "(Miranda) creo que está apostando y él lo ha dicho a tener al mejor equipo el próximo miércoles. Se lesionaron dos jugadores importantes y no le resultó la apuesta. Creo que va a poner todas las fichas el miércoles".

Sebastián Miranda quiso hacer una movida que no le dio resultados en la U (Agencia Uno)

Mardones está esperanzado en que la Universidad de Chile mantenga la categoría en la última fecha contra Cobresal, en principio, en el Estadio Huachipato de Talcahuano. El foco para el Pato está en seguir en lo máximo del fútbol chileno y, además, ganar por la Copa Chile.

"Creo que la U hizo el análisis y debería estar más tranquilo. En el fútbol puede pasar cualquier cosa y yo creo que está fuera del descenso. Está apostando a lo del miércoles y ojalá le salga bien, porque la U sufrió lesión de jugadores y no sé si el partido contra Unión será tan fácil", agregó.