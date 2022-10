En la Universidad de Chile quedaron más que ofuscados con el resultado que cosecharon en la reciente fecha del Campeonato Nacional, en donde los ‘Azules’ cayeron por 3-2 ante Audax Italiano, en lo que contó con un polémico arbitraje de Ángelo Hermosilla, quien se llevó todas las críticas por parte de los jugadores de la U al final del encuentro.

Ante las sensaciones de este duelo, un histórico del ‘Romántico Viajero’ como lo es Cristián Mora, dialogó en exclusiva con Bolavip Chile y tuvo palabras para lo que fue el partido de la U, en donde se mostró esperanzado por lo que ha mostrado el equipo dirigido por Sebastián Miranda y señaló que el arbitraje de Hermosilla perjudicó a el conjunto ‘Laico’.

“Se salva, mostró cosas distintas, un poco más de juego asociado, claramente fue perjudicado por el arbitraje y más allá de que tuvo varias ocasiones de gol con un equipo que juega bastante bien como lo es Audax. Claramente ayer influyó el arbitraje”, partió señalando Mora.

Dentro de aquello, el seis veces campeón con la camiseta de la U se refirió a los errores que cometió dentro del encuentro Cristóbal Campos, con su error en el gol y el polémico penal y Sebastián Miranda, con su criticado cambio de Cristián Palacios, en la cual se bancó a ambos protagonistas.

La U cayó ante Audax Italiano en Santa Laura | Foto: Agencia Uno

“Creo y siento que lo de Palacios es por lesión o para evitar una lesión, no creo que lo haya sacado siendo el mejor de la cancha y me pongo en el lugar de Sebastián. En lo de Cristóbal, son errores que va ir cometiendo en su carrera, es un muchacho joven que se le permiten hasta cierto punto. Obviamente que de repente cae en la arrogancia de no reconocer y decir ‘me equivoque y trataré de equivocarme lo menos posible’, esas respuestas en verdad me recuerdan a un arquero que tuvo la U hace poco tiempo”, explicó.

Profundizando en lo anterior, el retirado defensor marcó que el arbitraje de Angelo Hermosilla no fue el mejor y que sin duda terminó perjudicando a la U, ejemplificando con dos acciones que fueron de las más polémicas del partido, explicando que no existe un criterio equilibrado para todas las jugadas.

“No hay un criterio para un lado igual, no digo que debió haber cobrado un penal para la U, muy por el contrario, claramente hay una jugada cuando cae José Castro, la pelota le rebota a él y justamente le queda al jugador de Audax para rematar y hay un foul evidente. Después en la jugada de Cristóbal, hay un pisotón evidente por parte del delantero que no le permite levantarse más alto de lo que se levantó, pero se quedan con lo que viene de atrás, que cometió varios errores”.

Finalmente, Mora señaló que el VAR es una herramienta que no le agrada y que según sus dichos ‘está matando al fútbol’ debido a que hace todo más lento y le quita ritmo a los partidos cuando es utilizado.

“No me gusta lo que no agrada tampoco en el espectáculo es que son cinco minutos para todo, para validar un gol, dar un foul, para ver la intención del foul, eso cada vez más le va haciendo más daño al fútbol, le quita ritmo y termina siendo un partido fome”, finalizó.