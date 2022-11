"En la historia de Unión San Felipe existieron planteles que consiguieron objetivos por menos plata. Es triste terminar así, es totalmente contrario a lo que uno siente, nos deberían ganar por ser más, pero no por pechos fríos. Estos jugadores no conocen las estrofas del himno de Unión San Felipe, ni siquiera conocen a los jugadores importantes del club. No conocen la historia, solo saben quién es Marcianeke, Pailita, la modelo de turno, no saben parar un balón y mucho menos de historia. Este equipo es una falta de respeto para la historia de Unión San Felipe".

Esas fueron parte de las palabras del relator de Radio Aconcagua, Eugenio Cornejo, quien así comentaba la eliminación del cuadro de la Quinta Región en manos de Deportes Puerto Montt y que en definitiva lo saca de la lucha por el segundo cupo del equipo que subirá a primera división y acompañará a Magallanes.

Bolavip se contactó con el ex periodista de Mega (transmisiones de Copa Libertadores con Colo Colo en 1991 y Copa América del mismo año, entre otras) para que comentase sus palabras durante aquella tarde del viernes último y si se retractaba o no, ya que pudo haber sido parte del enojo y decepción del momento.

"Lo mantengo, son jugadores muy pechos fríos, poco comprometidos y que tras el partido andaban muertos de la risa, solo Julio Castro algo sintió la eliminación", sostuvo Cornejo.

En relación a lo que él percibió, el narrador enfatizó que "mi opinión va mucho más allá de Unión San Felipe. Los futbolistas hoy no son futbolizados, les gusta cada vez menos la actividad. Miran el fútbol como un atajo de vida con la plata fácil, el auto fácil y la polola bonita. Dejó de ser pasión, la miran como una pega más", argumentó.

Deportes Puerto Montt venció en los dos partidos a Unión San Felipe, "andaban muertos de la risa", acusa Cornejo a los jugadores tras el encuentro (Agencia Uno)

En relación al mismo club, Eugenio Cornejo contó que hace unos días entrevistó a Ricardo "Manteca" González, quien le recitó el equipo campéon de 1971, "eso es saber de historia".

Sobre por qué le cuesta tanto al equipo subir y casi siempre se queda eliminado en la misma instancia, Cornejo dijo que "se instaló la idea que al presidente Raúl Delgado no le interesaría subir, algo que yo considero que es falso", concluyó Cornejo.