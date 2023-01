Para nadie es un misterio que Ignacio Tapia fue uno de los más cuestionados en Universidad de Chile la temporada pasada. Nunca tuvo un rendimiento pleno y que haya dado garantías en el bloque posterior azul.

Sin ir más lejos, producto de aquello, es que a fines del campeonato habían muchas posibilidades que el ex Huachipato tuviese la oportunidad de partir a préstamo y poder recuperar el nivel que lo llevó a la U.

Sin embargo, al iniciar la pretemporada, la situación se ha ido revirtiendo un poco y el técnico Mauricio Pellegrino aparentemente, lo tendría considerado para los desafíos que se aproximan en la tienda azul.

Tapia, dialogó en exclusiva con Bolavip en La Serena y habló de su presente, de lo mal que la pasó en su momento y de la perspectiva que tiene para su carrera.

¿Cómo ha sido esta pretemporada y qué conclusión se saca del primer partido del año?

Fue bueno porque asi nos vamos conociendo con las caras nuevas y para ir conociendo el trabajo y la idea del profe, para ir soltándonos de cara a lo que viene.

¿Cómo tomas las llegada de Matías Zaldivia y sumado que en el plantel ya estaban Nery Domínguez y Luis Casanova?

Se sabe que en un club grande siempre tiene que haber buena competencia y en este caso llegó otro central más. En mi caso, estoy luchando por quedarme y no salir. Es una competencia muy linda con gente de experiencia donde uno también puede aprender de ellos.

Dices "luchando" ¿Significa que aún la estás peleando para continuar en la U el año 2023?

Digo luchando porque uno siempre debe estar jugándose el puesto sobre todo en este club. Digo luchando porque quiero cambiar lo que mostré el año anterior, quiero cambiar esa imagen.

En ese sentido ¿Cuál es tu autocrítica?

Mi autocrítica es que no tuve el rendimiento que yo podía dar. Ahora me estoy entrenando al máximo, dar todo para aportar mi grano de arena para el grupo y ojalá para sumarme este año. Ojalá nos vaya bien,

¿Cómo tomabas los cuestionamientos y sobre todo la palabra de los hinchas en redes sociales? ¿Consumías todo eso?

No te voy a mentir, en un principio dolía mucho porque no estaba acostumbrado a eso. Después al pasar el tiempo intenté no meterme en redes sociales, me apoyé con gente que me decía que eso era malo y no me iba a hacer bien a futuro. La verdad es que eso fue mejorando y mi ánimo, también porque uno puede decir que no afecta, pero sí afecta. Luego dejé eso de lado y creo que subió mi ánimo y el rendimiento.

Uno de los momentos rescatables tuyos el 2022 fue cuando compartiste zaga con Nery Domínguez...

Nery es un gran jugador, que nos puede ayudar y guiar en la zaga por la experiencia que tiene. Es un jugador que a mi me gusta aprender de él, que me digan lo que falta. La llegada de él, ahora la de Zaldivia y está Luis, eso me sirve mucho para ir corrigiendo.

¿Qué tal los refuerzos que han llegado para esta temporada?

Ellos bien, si bien no es mi tema, pero los veo y son grandes jugadores que destacaron en el año anterior. Vienen a sumar para que nos vaya bien.

Ignacio Tapia confiesa que la está luchando para ser opción en la U (Agencia Uno)

¿Has conversado en profundidad con Mauricio Pellegrino?

No hemos hablado mucho, todo normal. Él fue central, eso me ayuda cuando corrige y cuando nos explica bien su idea, a mi y a todos mis compañeros.

Un deseo para este 2023...

Que a todos nos vaya bien, que no se repita lo de los años anteriores, que estemos arriba en la tabla y sobre todo armemos un grupo.

¿Aires de revancha, Ignacio?

Si, definitivamente.

Es Ignacio Tapia, el defensor que la quiere pelear en la U y ser una opción para el técnico argentino.