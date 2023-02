"Inútil" y "ex jugador": Hinchas del Bolívar desatan su ira contra el bajo rendimiento de Ronnie Fernández en Bolivia

Dentro de lo que fue el accionar de la Universidad de Chile en la temporada 2022, uno de los jugadores más criticados dentro de la plantilla fue el atacante nacional, Ronnie Fernández, quien, tras sus constantes polémicas y su bajo rendimiento, colmó la paciencia de la fanaticada de la U, quien ya no lo quería en sus filas.

Tras la llegada de Mauricio Pellegrino, el delantero se jugó su opción para poder quedarse en esta temporada 2023, pero esto no le bastó, ya que el estratega de los ‘Azules’ no lo contempló dentro de sus planes, por lo que debió partir. El espigado atacante fue por su revancha y arribó al Bolívar del fútbol boliviano.

El hoy ex jugador de la U, ya ha comenzado lo que es esta nueva temporada con su nuevo club y durante este fin de semana dentro de lo que fue el clásico ante The Strongest, el atacante hizo noticia tras anotar su primer gol en su retorno al fútbol boliviano, el cual dicho acto lo no salvó de las críticas por parte de la parcialidad ‘Celeste’.

Bolívar perdió por 3-2 el clásico boliviano y Ronnie Fernández fue uno de los varios apuntados por parte de la hinchada en el conjunto de la ‘Academia’, en donde recalcaron su precario nivel futbolístico que mostró dentro de la cancha y sus constantes centros errados, los cuales cansaron a los fanáticos del equipo boliviano.

“Claure, el chileno de mierd…, Rony Fernández es un abuelo inútil, fue bueno, ahora es un viejo”, lanzó uno de los hinchas del Bolívar en las Redes Sociales.

“Vergonzoso dios que muerto es este tipo! Aparte va de titular y ni siquiera adoptado está”, comentó otro de los fanáticos en Twitter.

“Ronnie ya iba en decadencia en el fútbol chileno y hasta agradecieron el sacarlo de ahí. Que mal la dirigencia al traer puro rezagado”, expresó firmemente un hincha del conjunto ‘Celeste’.

El atacante nacional esperará poder revertir esta mala situación en el Bolívar, la cual se vio magnificada con la derrota en el clásico ante The Strongest. Ahora, Fernández y su equipo preparan lo que será su enfrentamiento ante Jorge Wilstermann por la Copa División Profesional en Bolivia.

REVISA LOS MENSAJES DE LOS HINCHAS DE BOLÍVAR A RONNIE FERNÁNDEZ