El entrenador que se ha hecho un nombre en el fútbol chileno se siente cómodo con los chillanejos y no se vuelve loco por dar el salto a los grandes del balompié criollo.

Jaime García no cae en tentaciones: “Si me ofrecen ir a la U, Colo-Colo o la UC para ir a fin de temporada, elijo Ñublense"

En un adelanto de lo que será la participación del entrenador de Ñublense Jaime García en el programa Sabor a Gol de TNT, el adiestrador lanzó una potente frase respecto a su futuro y la posibilidad de llegar a uno de los grandes.

“Si me ofrecen ir a la U, Colo-Colo o la UC para ir a fin de temporada, elijo Ñublense. Respetaré mi contrato, y luego de que termine podría elegir (...) Cuando te pasan un Ferrari hay que saberlo manejar, porque no es fácil. Pero cuando te pasan un auto como Ñublense, que vas construyendo año a año y está sólido, tampoco lo vas a querer soltar. Y piensas: ¿por qué no puede ser otro grande?”, aseguró.

García sueña con jugar un torneo internacional y poner en alto el nombre de su querido club.

“Me gustaría poder llegar a una Copa Sudamericana y hacer crecer la institución, que sea fuerte en el momento en que me vaya. Dejar el nombre bien puesto de Ñublense", indica.

Jaime García en Sabor a Gol de TNT

Agregando que "sin embargo, para ir a la Libertadores; a la Sudamericana, hay que crecer en varios aspectos: en la plantilla, viajes, etc. Porque hay que competir contra gigantes del continente. Hay que prepararse bien, no es llegar y que te pidan algo que no se puede hacer realidad”.

Respecto a la buena onda que tiene con su plantel, García cuenta que “el haber sido jugador y haber vivido mucho en la banca, me ha ayudado a entender cómo se sienten mis jugadores actuales. Cuando se mandan embarradas, saber cómo llegar a ellos. Trato más de recuperar a los jugadores que echarlos. Soy un tipo que da una, dos, tres, cuatro, cinco oportunidades, no soy mano dura”.

