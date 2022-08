Ñublense empató 1-1 en el estadio Monumental ante Colo Colo y con esto avanzó a los cuartos de final de la Copa Chile eliminado al campeón vigente y demostrando que las buenas campañas del equipo de Chillán no son una coincidencia.

Justamente el gestor de todo es Jaime García, quien exhibe increíbles números a la hora de enfrentar a los albos, porque nunca ha sido vencido, siendo el gran dolor de cabeza de Gustavo Quinteros.

“No es que le tenga tomada la mano, los partidos se juegan, se manejan estratégicamente. Uno con el tiempo aprende a jugarle a Colo Colo, nos pudieron hacer un par de goles también, pero cerramos bien”, aseguró.

Agregando que “estás jugando contra un equipo que está sólido, estos partidos son bonitos, cerrados, a nuestro equipo es difícil jugarle. Pasar al mejor rival del torneo es bonito, pero hasta ahí nomás llega. Estamos cien por ciento enfocados en el Campeonato”.

Jaime García eliminó a Colo Colo y sigue sumando resultados positivos ante los albos (Agencia Uno)

García no escondía su alegría por la clasificación, pero advirtió que “se nos hace muy difícil ir por dos frentes, eso intento decir, es mi realidad. Pero ganar una llave ante un Colo Colo sólido, puntero, tiene mérito. Somos un equipo fuerte, rápido, de buen pie. Empatar en el Monumental es muy difícil, son muy compactos y defendimos a un alto nivel".

Para cerrar, el entrenador de Ñublense llamó a no relajarse. “Llevo cuatro años y me han bancado en los malos momentos, eso se ve poco en Chile. Pasar de fase nos hace ver competitivos, pero repito que ganarle a Colo Colo por la Copa Chile y después perder con Antofagasta en la próxima fecha no nos sirve. Hay que ver hasta dónde nos da el petróleo”, concluyó.