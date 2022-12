Jaime García se la juega toda por Pablo Aránguiz: "No lo traje para juzgarlo, no me interesa el pasado"

Ñublense se prepara para jugar la Copa Libertadores y pese a que perdió jugadores importantes en la campaña que les permitió ser subcampeón del fútbol chileno, comenzaron a llegar refuerzos para que el equipo llegue de la mejor manera al torneo continental.

Uno de ellos es Pablo Aránguiz, el que llegó como gran promesa a Universidad de Chile en 2020, pero lesiones y una serie de problemas hicieron que su estadía no fuera de la mejor, pero, el entrenador chillanejo Jaime García apuesta sí o sí por el volante.

"Converse Pablo Aranguíz, no lo traje para juzgarlo. Tendré que hablar con él si algo sale mal. No me interesa el pasado. Me gusta darle más tiempo a los jugadores y ese es un rol importante. La confianza debe ser mutua", aseguró en conversación con DirecTV.

Jaime García apuesta por Pablo Aránguiz (Agencia Uno)

Respecto a los nuevos cracks que tendrá Ñublense, el DT agrega que "con los refuerzos hay que vivir la realidad de cada equipo. Por ahora estamos bien con los refuerzos. Seguimos evaluando y los jugadores que queremos traer".

Para el final, Jaime García reconoce que "me habría gustado tener tres o cuatro partidos internacionales. Estoy empezando este sueño . Estamos evaluando otros amistosos pero por logística es complicado. Queremos tener una buena participación en Copa Internacional".