El cierre de temporada en el fútbol chileno ya es un hecho y a tres fechas de la culminación de lo que es el Campeonato Nacional, uno de los equipos que ha realizado una gran campaña en este 2022 ha sido Ñublense, quien de la mano de su estratega Jaime García y sus dirigidos, tienen ilusionados a toda una ciudad con poder conseguir el anhelado cupo a la Copa Libertadores 2023.

El DT de los ‘Diablos Rojos’ se dio el tiempo de dialogar con el Diario La Discusión para confesar lo que ha sido toda esta positiva campaña y sus cercanos objetivos que tiene con Ñublense, en donde quiere ayudarlo a posicionarse como uno de los más grandes de regiones.

“Quiero ver al club convertido en la institución más importante de regiones, como el ‘Gigante’ de regiones. Tiene todo para serlo”, partió señalando García.

Profundizando en aquello, el DT de los ‘Chillanejos’ es claro en señalar de que en estos últimos años el club ha tenido un importante crecimiento, pero que le gustaría que esto se pueda replicar en otras categorías del mismo fútbol, para tener un parejo desarrollo de todas las ramas deportivas del club.

El DT de Ñublense sueña en grande con el club l Foto: Agencia Uno

“Ha ido de la mano el tema deportivo con lo comercial. Ahora la marca Ñublense es distinta. Me gustaría que el club creciera en varios campos. Esté o no yo. Por ejemplo, me gustaría que creciera el fútbol femenino. Que también en el Complejo Paso Alejo podamos tener un edificio donde se puedan concentrar los cadetes, que almuercen aquí. Que los chicos lleguen acá”, explicó al medio citado.

Todo este crecimiento que tiene en mente el estratega nacional, también busca que se pueda desarrollar en que el club tenga tanto para sus jugadores como hinchas, un recinto de buena infraestructura, en donde incluso los mismos socios del equipo puedan tener sus espacios para poder desarrollar algún tipo de deporte.

“Sería ideal que el club contara con una piscina y una cancha de pasto sintético para entrenar en época de lluvia. También infraestructura para que venga el socio a jugar, por ejemplo, canchas de pádel, tenis de fútbol. Imagínate que los socios abonados del club puedan venir a la piscina. Y creo que para allá va”, apuntó.

Finalmente, García deja de lado por un momento lo que son sus sueños a futuros con el club y se refirió a lo que será su próximo encuentro ante Huachipato por el Campeonato Nacional, en donde los ‘Chillanejos’ buscan sumar un triunfo que los acerque cada vez más a su sueño de Libertadores.

“Será un partido durísimo, nos jugamos cosas importantes, pero estamos concentrados en la recta final”, concluyó.