El ex referí y ahora presidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP aclaró las dudas sobre la ausencia de Roberto Tobar en la recta final del torneo, asegurando que no está sancionado y que fue el silbante quien se tomó un descanso.

Roberto Tobar ha sido, por lejos, uno de los árbitros más regulares en el fútbol chileno y sudamericano, lo que le he valido dirigir partidos importantes en el país y definiciones de torneos organizados por la CONMEBOL.

Pese al buen registro histórico que tiene el referí nacional, no ha tenido un buen cierre de año y ha tenido varios partidos con polémica, como lo fue el Universidad Católica vs. Santiago Wanderers o el Curicó Unido vs. Colo Colo. Además, no tuvo un buen cumplido en el duelo de Eliminatorias entre Brasil y Colombia, lo que le valió una suspensión por parte del ente rector del fútbol sudamericano.

Javier Castrilli, presidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP, estuvo presente en una charla para jóvenes deportistas y docentes del colegio Brígida Walker de Ñuñoa y se refirió a la ausencia de Tobar en la última parte del torneo, en donde solo ha dirigido en dos de los últimos cuatro partidos y tampoco lo hará en la última fecha.

“Por supuesto que extrañamos a Tobar, pero él no está sancionado, necesitaba un descanso y se lo tomó, como corresponde”, comenzó diciendo el argentino, para después agregar que el castigo internacional no es tema: “No es un golpe su sanción internacional y para él tampoco, en el arbitraje se convive con el error y debemos naturalizarlo. Siempre estaremos expuestos”.

Para cerrar, Castrilli aseguró que el castigo internacional de Tobar es parte de la profesión y no afectará a futuro: “En el ámbito internacional seguirá teniendo la misma consideración. También han sancionado a otros enormes árbitros que se han equivocado. Son los avatares por los que debe pasar la carrera de un árbitro”, concluyó.