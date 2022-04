El ex Jefe de la Comisión de Árbitros de Chile rompió el silencio después de que ayer Pablo Milad comunicara que no seguiría ligado tras no aceptar ser suspendido de sus funciones. El argentino acusa graves irregularidades y no teme con ir a la justicia.

El audio revelado por Radio ADN sobre cobros irregulares en el partido entre Huachipato y Copiapó desató un verdadero escándalo en el fútbol chileno. Las supuestas presiones que sufrió Francisco Gilabert para cobrar un penal tuvieron consecuencia y eco desde la ANFP.

En horas de la noche, Pablo Milad anunció que Javier Castrilli fue despedido de su cargo de jefe de la Comisión de Árbitros después de no aceptar ser suspendido mientras dure la investigación y, hoy, el argentino respondió con todo y no se quedó callado.

“Me acaban de comunicar que estoy despedido. Tengo frustración, porque me trajeron a una tarea que estaba desempeñando. Yo no renuncié y es verdad que se me dijo que se iba a suspender la comisión para iniciar la investigación que yo mismo inicié, promoví, cité a los testigos y dije que había que llevar a la justicia para aclarar”, dijo en primera instancia en declaraciones reproducidas por EMOL.

Bajo esa misma línea, Castrilli prendió el ventilador: “Yo descubrí irregularidades que comuniqué a los superiores. Siempre me manejé con la verdad y transparencia. Acá el problema son los árbitros. A mí me trajeron para purificar el arbitraje y me dijeron que aquellos que no tenían proyección y, de peso internacional, había que sacarlos y promover gente joven”, añadió.

El argentino cargó contra los árbitros del sindicato que llamaron a paralizar sus funciones, diciendo que “Esta gente que se siente ofendida llama a un paro y ahora se pretende desviar el eje de una investigación que yo mismo promoví. Siempre me puse al frente de todas las investigaciones. Cada vez que firmaba una boleta, traía al gerente de administración y finanzas para que revisara todo y gracias a eso descubrimos serias irregularidades, fueron descabezados los inculpados y, ahora, ¿pretenden usar eso como excusa para que yo me vaya? No hay problema, agradezco la confianza que me dieron”.

En el cierre, el ex árbitro internacional asegura que no le tiene miedo a la justicia y, con un tono desafiante, dijo que “Me voy a quedar para llevar todo a la justicia. Vamos a la justicia, yo no ofendo ni temo”, cerró.