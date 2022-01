Huachipato consiguió en el día de ayer ratificar la ventaja conseguida en la ida ante Deportes Copiapó por 3-2 y lo volvió a derrotar en el Estadio CAP. Esta vez, fue por la cuenta mínima tras un dudoso penal que cobró Francisco Gilabert en el segundo tiempo.

Corría el minuto 74 cuando Copiapó apretaba por conseguir una victoria que les permitiera un inédito ascenso a la Primera División, pero llegó el minuto fatal en donde Francisco Gilabert cobró un penal a favor de los acereros que dejó bastantes dudas. Tras revisión del VAR, el juez mantuvo su decisión y lo cobró. Gol de Huachipato y la serie quedó sentenciada.

El polémico cobro no quedó indiferente para nadie y dos jugadores de Deportes Copiapó vieron la tarjeta roja desde la banca de suplentes. El plantel nortino, incluso, no quiso seguir jugando al sentirse gravemente perjudicados por el cobro arbitral.

El Presidente de la Comisión de Árbitros en Chile, Javier Castrilli, usó sus Redes Sociales en horas de la mañana para justificar el cobro de Gilabert, señalando que el cuello de la camiseta del jugador de Huachipato y el contacto abajo fueron claves para el cobro.

Esta no es la primera polémica desatada entre futbolistas y el VAR desde que el ex juez argentino está al mando. Recordados son los partidos entre la UC y Wanderers y Curicó Unido vs. Colo Colo la temporada pasada que dejaron varias polémicas que Castrilli tuvo que salir a aclarar.

La polémica está instalada y ahora, tras las declaraciones de Javier Castrilli, de seguro que harán eco en Copiapó, que vio frustrado su ascenso a la Primera División tras un dudoso cobro arbitral.