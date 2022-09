Eduardo Berizzo realizó este lunes la nómina de la Selección Chilena de cara a los amistosos contra Marruecos y Qatar. El entrenador solo elaboró la lista con los nombres que están militando en el extranjero y donde hay varias sorpresas y grandes ausencias.

En ESPNFShow Chile, se planteó la pregunta al panel sobre cuál jugador les habría gustado tener esta nómina y en que Jean Beausejour seleccionó a Ángelo Araos. El jugador del Necaxa está teniendo continuidad y para el bicampeón de América podría haber sido un elemento a considerar.

"No digamos que goza de un espectacular presente, no digamos que la está rompiendo toda en Necaxa, si está jugando con mucha regularidad, está jugando de interior por derecha, pero está con mucha titularidad ¿qué me pasa con Ángelo Araos? Que es de esos jugadores totalmente recuperable y tiene todo para ser un aporte a la selección", sostuvo 'Bose'.

"Cuando hago el 'link' con el Toto Berizzo, digo 'este es el típico jugador que puede recuperar, mejorar, lo puede volver a encarrilar' en lo que pintaba en su momento en la carrera de Ángelo. Creo que tiene todas las aptitudes para dar ese salto con la selección e ir a jugar a Europa, a ese nivel", agregó.

El jugador ha tenido un buen nivel en Necaxa | Foto: Getty Images

En esa línea, también aseguró que la elección de ir a Brasil a jugar pudo perjudicar al ex volante de Universidad de Chile.

"Es lo que me pasa con el 'Pipe' Mora, pero a veces los futbolistas vamos tomando decisiones que nos van determinando nuestras carreras. Él (Araos) en su momento decidió irse a Brasil y bueno está porque es por su porvenir deportivo y económico, pero a lo mejor la elección era ir a un medio en donde entendiera en el proceso que estaba y no Brasil que es una trituradora de jugadores que si no rindes al minuto uno...", expresó el ex lateral.

"Ahí la exigencia es tan grande, no entienden el proceso que estaba Angelo y eso le fue disminuyendo las posibilidades. Creo que todavía está a tiempo de recuperarlo y un entrenador como Berizzo lo podría hacer", cerró.