Jean Beausejour fue sindicado hace algunos días como una de las cartas fuertes para el candidato a la ANFP, Lorenzo Antillo, en caso de salir elegido como el timonel del fútbol chileno. En La Tercera apuntaron al exjugador de la Universidad de Chile como parte del staff para generar un cambio en la Selección Chilena.

Sin embargo, Beausejour en la edición de "Los Tenores" de Radio ADN fue tajante en señalar que no está preparado ni que tampoco piensa en ese ofrecimiento, que manifestó el matutino.

"Me preguntaron por este tema y mi respuesta fue igual para todos. Estoy muy feliz en lo que estoy haciendo. Le tengo un respeto muy grande a este tipo de cargos y no estoy preparado para asumir un desafío como ese", expresó.

Beausejour, luego de dejar el fútbol profesional, está ejerciendo labores de comentarista en ADN, en ESPN Chile y, además, está realizando el curso de entrenador en el INAF. Por ello, el Bose descartó de plano ocupar cualquier cargo en el fútbol chileno.

Jean Beausejour está enfocado solo en sus labores de comentarista y no quiere volver, de momento, a algún puesto en el fútbol chileno (Agencia Uno)

ver también Beausejour propone a Campeón de América como nuevo refuerzo albo

El exjugador de la Selección Chilena, alguna vez, fue apuntado como posible Ministro del Deporte en el Gobierno de Gabriel Boric y, ahora, su nombre apareció para integrar un puesto en el staff superior del fútbol chileno.

"No me veo vinculado a ninguna de estas labores. En el futuro no se sabe, pero estoy feliz y con compromisos importantes como en ADN. Estoy en un proceso de aprendizaje y agregándole cosas a esta personita", añadió.