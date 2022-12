El ex jugador de la U y Bicampeón de América, Jean Beausejour tuvo palabras para la polémica del no retorno de Marcelo Díaz al 'Romántico Viajero', en la que el 'Bose' explicó sus motivos por el que esta vuelta no se concretó

Universidad de Chile se mantiene enfocado en lo que es el reforzamiento de su plantilla para la temporada 2023, en la que los ‘Azules’ ya han abrochado a sus primeros cuatro refuerzos: Juan Pablo Gómez, Federico Mateos, Leandro Fernández y Matías Zaldivia. A pesar de esto, en los hinchas ha existido una gran molestia debido a que no concretaron el retorno de un histórico.

Se trata del volante Marcelo Díaz, quien llegó a nuestro país hace unos meses y avisó que quería retornar al fútbol chileno, en donde rápidamente fue vinculado a la Universidad de Chile, pero este lazo no fue suficiente para que los directivos del club pusieran la vista en el jugador, los cuales en esta oportunidad no buscaron repatriar a ‘Carepato’.

Ante este tema, el ex Universidad de Chile, Jean Beausejour tomó los micrófonos de Radio ADN para referirse a esta polémica situación que tiene como protagonista a la U y Marcelo Díaz, en la que el ‘Bicampeón de América’ explicó que es lo esencial en este tipo de circunstancias.

“Yo siento que acá el debate tiene bastantes aristas, hay varias ópticas de como mirar esto, la primera es para que llegue un jugador que fue símbolo y retorna al club, lo primero es que tienen que coincidir los momentos, el momento del club con el del jugador”, partió señalando Beausejour.

El retorno de Díaz a la U no fue efectivo | Foto: Agencia Uno

Ahondando en una ocasión en particular, el ‘Bose’ recordó una oportunidad en la que los roles se intercambiaron y que los ‘Azules’ eran los principales interesados en buscar el retorno de Marcelo Díaz, pero el jugador decidió estirar su estadía en el extranjero y quedarse en Argentina.

“En una instancia el club quería que volviera, pero lamentablemente el nivel futbolístico de Marcelo Díaz estaba por sobre la media del futbol chileno, que fue hace 3- 4 años atrás cuando el renueva en Racing. En ese momento la U quería más (su vuelta), pero con el momento futbolístico, Díaz sentía que podía seguir jugando en el extranjero. Hay se dio que una parte quería y la otra por otra circunstancia no pudo”, declaró en ADN.

Profundizando en lo que es el contexto de hoy en día, el ya retirado jugador indicó que con el pasar de los años esa situación fue volteándose y que el jugador hoy en día ya sentía la necesidad de volver al club de sus amores, pero hoy por hoy para la U ‘Carapato’ parece no estar entre sus principales prioridades.

“Después esa balanza va cediendo para el lado del jugador, después el jugador quiere más volver, que el club la necesidad futbolística de ese jugador. Es más, la necesidad a nivel de ascendencia, a nivel de grupo y lo que representa para el hincha, porque hay ciertos fichajes que son estratégicos, me encantaría que esto fuera solo fútbol, pero lamentablemente no lo es, los hechos reflejan otra cosa”, declaró.

Finalmente, Beausejour indicó que, a pesar de no tenerlo contemplado en sus planes, el arribo de Díaz pudo haber sido beneficioso para el club, pero su no llegada tampoco la considera como una falta de respeto hacía el jugador como muchos dicen, recalcando en que con el pasar del tiempo se verá quien habrá tenido la decisión correcta ante este tema.

“Un fichaje como el de Marcelo Díaz no le hubiese venido mal a la U, después, él que no lo fichen ¿es una falta de respeto? Yo creo que tampoco, no me atrevería a decir que es una falta de respeto, pero son decisiones y declaraciones de intención. Lo único que puede esperar la directiva, es que el tiempo le va a dar la razón o no a este tipo de decisiones, esto es fútbol”, cerró