Uno de los jugadores más codiciados por el mercado de pases es Joaquin Montecinos. El delantero de Audax Italiano fue una de las figuras del Campeonato Nacional y sus buenas actuaciones le valieron para estar en las últimas nóminas de la Selección Chilena.

Mucho se ha hablado acerca de su futuro y es el mismo Montecinos que ha declarado en diversas entrevistas que sabe que existen ofertas de varias partes del mundo, pero el jugador ha sido cauto en sus declaraciones.

Esta vez no fue la excepción y en conversación con Las Últimas Noticias, el futbolista de 26 años recalcó su deseo de seguir creciendo como jugador y se ilusiona con jugar en el extranjero.

"Estoy dispuesto a ir a cualquier club que me dé la posibilidad de seguir creciendo", partió diciendo el ex Deportes La Serena y Deportes Melipilla.

"Quiero cambiar a veces esas revoluciones a mil. Yo soy así, pero debo aprender a manejar algunas situaciones, discutir menos con los árbitros y con los rivales", agregó.

"También mejorar en la toma de decisiones, a veces uno puede errar por un segundo que se demoró en sacar el centro o dio el pase un metro más largo", complementó.

Para terminar, tuvo palabras para su campaña en Audax Italiano y remarcó que "terminé agotado el año, sobre todo en los últimos partidos con Audax, ahí tuve un momento de pausa y vino la gira con la selección, entonces llegué con mucha más energía. Son muchos años en que he descansado poco, me he dedicado a trabajar. En estos días me desconecté del fútbol pero estoy en una de las etapas más lindas de mi vida. Siempre he querido llegar a la elite", cerró.