Joaquín Montecinos sigue dando que hablar en el fútbol mexicano. El ex Audax Italiano y actual jugador del Xolos de Tijuana anotó el descuento en la derrota ante América por la fecha 4 del Torneo de Clausura de la Liga MX.

Sus buena actuaciones tanto en los Itálicos como en el elenco azteca le sirvieron para ganarse un cupo en las citaciones de la Selección Chilena, donde cada vez que entró algunos minutos mostró cosas interesantes que llamaron la atención de los hinchas nacionales.

Fue el propio extremo chileno quien conversó en exclusiva con Bolavip Chile acerca de su actual paso en el cuadro Rojinegro.

"Siempre va ser lindo anotar, me hubiese gustado anotar para que el equipo ganara pero a veces en el fútbol uno comete errores que los pagas caro. Cometimos dos errores en los dos primeros goles que ayudaron mucho al rival y lamentablemente no se pudo doblegar el resultado, pero se intentó y ese gol nos metió más en el partido. En el segundo tiempo no pudimos atacar de buena forma, pero siempre es bueno anotar y ser un aporte", comenzó diciendo el Joaco.

"Estamos en una zona donde no estamos clasificando al repechaje que es lo que queremos, pero quedan tres partidos y vamos a ir con todo por estos tres partidos", añadió el futbolista de 26 años.

Además, se tomó un momento para hablar de su paso por la Roja y lo que se viene a futuro para el combinado nacional. "Creo que siempre hay que pensar positivo aunque los resultados no se den. Ahora que se viene un nuevo proceso con un nuevo DT hay que estar con todas las pilas. Yo soy feliz estando en la Selección Chilena y va a venir un proceso donde voy a tener más oportunidades y me estoy preparando para eso. Yo rindiendo en México y si me va bien, voy a tener las chances de estar en la Roja y lo importante es ir y ganar un puesto. El otro año se suma un cupo y eso nos puede favorecer, vamos a ir con todas las pilas para este nuevo proceso", aseveró.

"Más que un estilo, este nuevo proceso tiene que ser con un cuerpo técnico que nos pueda entregar las mejores armas para nosotros transmitirlas adentro de la cancha y así nosotros trabajar de la mejor manera. Los sistemas tácticos dependende de mucha ideología y ahí no me meto. Todos queremos que Chile sea un equipo ordenado, que defienda bien, que ataque bien, porque lo más importante es sacar resultado y hay que mantener un ordenado, esa es la base de un buen juego", sentenció.