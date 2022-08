Cristóbal Campos se ha ganado el cariño de los hinchas de Universidad de Chile a punta de grandes actuaciones. El nacido en Lonquén tuvo que esperar su momento y le terminó ganando la pulseada a Hernán Galíndez, quien terminó volviendo a Ecuador.

El futbolista de 22 años es uno de los jugadores de la U con mayor proyección, tanto que algunos ya lo han puesto como reemplazante de Claudio Bravo en la Selección Chilena, donde en los últimos días ha sido convocado para los microciclos de la Sub 23 con Eduardo Berizzo al mando.

Pero si hay alguien que lo ha defendido a muerte desde sus inicios es Johnny Herrera. El ídolo azul fue invitado al canal de Twitch Bliz Sports, donde volvió a reiterar el apoyo al novel guardameta y explicó que le tiene mucha fe a "Campitos pos compadre".

"Cristóbal Campos es uno de los pocos proyectos que yo he visto con tanta seriedad para que sea el arquero de la U y la selección chilena. Un arquero con buen juego de pies es atípico", partió diciendo el Samurai Azul.

El ídolo azul sigue elogiando a Campos en la U | Foto: Agencia Uno

Además, el ex seleccionado nacional agregó que "él con (Brayan) Cortés serán la pelea de acá para adelante en el arco. (…) Brayan tiene cinco años más que Campos y creo que Cristóbal lo va a pasar. Me gusta Campos, es un pilar, no se ha llevado boletas y ha ayudado a ganar partidos, ha sido figura pese a tener pocos partidos como profesional".

Para finalizar, no quiso olvidadar a futuras promesas del Romántico Viajero. "Hay hartos cabros buenos. Lucas Assadi, Darío Osorio. Tienen un talento natural, les pasas la pelota, se sacan a tres y la meten al arco con golazo al ángulo. Mauricio Morales, el contención también", cerró Herrera.