El ex portero de la Universidad de Chile, Johnny Herrera tuvo un tenso round con el presidente de Universidad Católica, Juan Tagle en el programa Todos Somos Técnicos, en donde el ex jugador Azul le recordó un Clásico Universitario que tuvo un momento similar al de hoy en Valparaíso

Bastante polémica ha dejado la suspensión del duelo entre la Universidad Católica y Universidad de Chile en esta jornada por el partido de vuelta por los cuartos de final de Copa Chile, en donde las bombas de estruendo que impactaron cerca del portero de la U, Martín Parra hicieron que el duelo sea postergado.

Tras aquello, el golero de los Azules fue trasladado rápidamente a la Clínica de Los Andes en Santiago para conocer más en específico sobre su condición médica y ya en la jornada del jueves la ANFP tomará una decisión sobre qué sucederá con este duelo.

Ante la situación de Parra, el ex portero de los Azules y hoy comentarista, Johnny Herrera protagonizó un caldeado round con el presidente de Cruzados, Juan Tagle, en donde ambos se refirieron a las posibles medidas que se pueden tomar tras este grave suceso, en el cual claramente tenían perspectivas distintas.

“El tipo le apuntó al arquero, no fue al aire, no fue casualidad “, fue lo que partió señalando Herrera dentro de dicho dialogó, en donde Tagle respondió tirándola al córner “no he visto la imagen, digamos del lanzamiento”, detalló en TNT Sports el presidente de la UC.

Johnny Herrera tuvo un tenso round con el presidente de la UC | Foto: Agencia Uno

Ante la solicitud que haría la Universidad de Chile de poder acabar con el partido tras este suceso y que les den el paso a semifinales de Copa Chile, Herrera fue categórico en recordarle un hecho al mandamás Cruzado en donde la UC se quedó con un Clásico Universitario tras el recordado rollo de papel que le cayó a Fernando Meneses en el 2013

“Ustedes también, por el caso Meneses cuando le tiran el rollo de papel en la cabeza, ustedes pidieron dar por terminado el partido y que se quedaran con los puntos“, le soltó Johnny al presidente de la UC.

Tras esta declaración, el mandamás Cruzado confesó que fue un contexto diferente al de hoy en donde los partidos vivían escenarios diferentes: “Sí, pero en el minuto 85 Johnny, creo que empezar a… pero es que si es con camiseta“, detalló en Todos Somos Técnicos.

Luego de aquello, el ex portero de la U comentó su profunda pena por lo que le aconteció a Martín Parra por todo lo que ha tenido que vivir dentro de su estancia en la U y que tenga que pasar por momentos tan difíciles como el de hoy.

“Estamos todos tristes, nadie esperaba esto. Vinimos a ver un espectáculo y se suspende a los cuatro minutos. Y me da mucha pena Martín, porque es un niño que está empezando. En Huachipato nunca vivió esto y le toca en un clásico, debe ser muy triste. Le mando un abrazo grande, que tire para arriba y que vuelva pronto”, confesó.

Finalmente, Herrera comentó desde lo que le tocó vivir como arquero en su momento en donde detalló que vivió escenarios similares como el de hoy, pero en el Estadio Monumental y basureó al inadaptado ‘hincha’ que lanzó las bombas de estruendo a Parra.

“A mí me apuntaron muchas veces con bengalas, principalmente en el estadio de Colo Colo, y pensé que ya había pasado. Pero ver a un hincha, a un desgraciado, apuntar a un compañero con mala intención, ese es el punto…“, cerró.