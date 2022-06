El histórico ex portero de la Universidad de Chile Johnny Herrera se refirió a la posible partida del ecuatoriano Hernán Galíndez del Romántico Viajero y señaló que su razón del querer marcharse del club no es contundente

En los preparativos de la Universidad de Chile para lo que será el debut de la era de Diego López al mando de los Azules ante General Velásquez por Copa Chile, el conjunto Laico se encuentra con su primer gran problema del semestre, debido a que su portero Hernán Galíndez estaría buscando la formula de querer salir del club por recibir hostigamiento en las redes sociales.

Ante esta situación, el ex histórico portero del Romántico Viajero Johnny Herrera, se refirió a este tema en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports señalando que la razón por la cual quiere marchar el Seleccionado Ecuatoriano no le es convincente, dando un particular ejemplo con su carrera.

“Si fuera por las redes sociales, yo me hubiera retirado a los 20 años. Me llegó de todo, y hasta me pusieron lienzos. No es lo correcto, pero tristemente pasa”, inició expresando Herrera.

Siendo más puntual, el ex golero de la U señaló cual podría ser la verdadera razón por la que Galíndez busca partir del club, en donde apunta a su tranquilidad de volver a Ecuador para ir al Mundial y por la situación con Cristóbal Campos en el club universitario.

Hernán Galíndez quiere partir de la U | Foto: Agencia Uno

“Yo creo que lo de él va por el lado de que va a jugar el Mundial. De pronto quiere estar más cerca de la selección y tranquilo. Campitos está roncando fuerte, creo que le llamó la atención al DT”, explicó en TST.

Herrera finalizó su pensamiento ante el caso de Galíndez explicando que estas situaciones son de costumbre cuando estás en un equipo grande y por aquello, el portero de la Selección Ecuatoriana no está acostumbrado debido a que la U es su primer gran club dentro de su carrera.

“Si juega en un equipo grande, debería estar acostumbrado a recibir. Es primera vez que juega en un equipo con tantos hinchas”, cerró