El ex arquero de la Universidad de Chile reveló algunas acciones que no le gustaron en su paso por el cuadro de la Quinta Región.

El mercado del fútbol chileno se sigue moviendo y una de las grandes contrataciones de Everton de Viña del Mar para la siguiente temporada es la de Fernando de Paul. El ex jugador de la Universidad de Chile abandonó el CDA para recalar en la Quinta Región y disputar la Copa Libertadores de América, tras las complicaciones de salud de Franco Torgnascioli.

Uno de los jugadores que compartió camarín con de Paul en la Universidad de Chile, fue Johnny Herrera. El Samurai Azul conoce de cerca lo que es vestir la camiseta del Oro y Cielo, por eso le entregó sus mayores éxitos al portero argentino-chileno y de paso criticó duramente el funcionamiento que tiene el equipo que está comandado por el Grupo Pachuca.

"Yo creo que el "Tuto" va a una gran ciudad, para quedarse ahí. Él tiene aspiraciones para pelear en la selección. De haber sido seleccionado a ir a un equipo demasiado ambiguo, que no sabes a qué apuesta, todos los años una historia distinta, normalmente convive con el descenso. Siempre se van muchos jugadores y llegan varios. El club es bien al lote, no es una institución seria", comenzó diciendo el actual panelista de Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

"Si le toca, que le vaya bien. El hincha evertoniano te quiere mucho, es muy objetivo para opinar. Ojalá que la rompa, que le vaya súper bien, a pesar de que los dirigentes en sí de la institución son bien 'pichangas'. Parece que se ve todo lindo, no teníamos gimnasio, no podíamos competir de igual a igual con Colo Colo o la Católica. Cosas tan básicas que llegan a dar pena en la parte interna. No podíamos ocupar la cancha muchas veces porque se la pasaban al equipo de Reñaca Alto y no podíamos entrenar en la semana", añadió Herrera.

"Pasamos muchas cosas que de afuera se tapan con el Grupo Pachuca, la ciudad y un estadio muy lindo. Pero yo creo que están a tiempo de cumplir", concluyó.

De esta manera, luego de no ser considerado por Santiago Escobar en el Romántico Viajero, el "Tuto" seguirá los pasos de Herrera en Everton de Viña del Mar para la siguiente temporada y habrá que esperar para saber si el ex seleccionado nacional será el arquero titular de los Ruleteros.