El ex portero de Universidad de Chile, Johnny Herrera, sufrió un violento robo en Viña del Mar en el día de ayer, donde relató lo ocurrido y los momentos de terror que vivió, pero agradeció que fue solo algo material que no pasó a mayores.

En el día de ayer, se dio a conocer que Johnny Herrera, ex portero de Universidad de Chile, habría sufrido un robo con violencia en Viña del Mar, lo cual fue confirmado por Carabineros de Chile en lo que terminó siendo una encerrona al ex arquero.

Todo comenzó cuando Herrera iba de vuelta de un matrimonio, momento en el que fue interceptado por delincuentes quienes lo encañonaron y lo hicieron vivir uno de los momentos más duros de su vida.

Ex portero azul la pasó muy mal en Viña del Mar. | Foto: Agencia UNO

En conversación con TNT Sports, Herrera aseguró que “Fue una encerrona, se me cruzó un auto con gallos con pistolas. Se bajaron dos y eran como cuatro (…) Me quitaron el auto, me apuntaron. Decían ‘pégale un balazo’, pero creo que era más para meter miedo”, arrancó diciendo.

Herrera complementó su relató del terror diciendo que “Me metí a la Copec y los gallos se metieron atrás mío y me tocó un semáforo en rojo y paré, me cruzaron y se bajaron con pistolas”, dijo.

Pese a lo terrible de lo vivido por el ex portero, Herrera agradece que fue solo algo material y no iba con su hijo: “No dispararon, gracias a dios no pasó nada más. Y por suerte no iba con mi hijo. El resto es solo material”, cerró.