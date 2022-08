Johnny Herrera es el jugador más ganador de Universidad de Chile y, sin lugar a dudas, está entre los más queridos por la hinchada azul, lo que entregaba en la cancha y su personalidad lo hacen uno de sus predilectos.

Pese a todos los trofeos y medallas del ex arquero, carga una mochila, el haber sido vencido muchas veces por el artillero de Colo Colo Esteban Paredes, de hecho el delantero logró alcanzar a Carlos Campos como el máximo goleador en clásicos.

Herrera conversó con Blizsports y aclaró la rivalidad que tuvo con el atacante que se acaba de retirar del fútbol profesional con la camiseta de Coquimbo Unido afirmando que pese a todo lo que vivieron representando a dos enconados rivales, tienen buena onda, pero, no iría a su despedida y aclara por qué.

"¿Tú crees que iría a meterme al Monumental cuando la última vez me tenían un lienzo gigante conmigo apuñalado como de 20 ó 30 metros? Me llegó un piedrazo ese día que me rompieron la cabeza, no sé si la gente le gustaria verme ahí", aseguró.

Johnny Herrera aclara que pese a la rivalidad con Esteban Paredes tienen buena onda (Agencia Uno)

De todas formas, Johnny aclara que "tengo buena onda con Paredes, estuvimos en la Selección cuando estuvo Sampaoli".

"Gané los partidos importantes"

Para el final, Johnny Herrera explicó su rivalidad deportiva con Esteban Paredes, asegurando que fue él el que ganó los partidos importantes.

"Todo el mundo me saca en cara los goles que me hizo, a mi me tocó ganarle dos finales, una semifinal, hacerle un 4-0, un 5-0, entonces ya está bien me hizo muchos goles pero los partidos importantes siempre los gané yo, pero en verdad buena onda", cerró.